Анна Панкратова раскрыла подробности личного поздравления Егора Бероева
Анна Панкратова поздравила Егора Бероева с 49-летием
Анна Панкратова публично поздравила своего мужа, актёра Егора Бероева, с днём рождения. Поздравление она опубликовала в личном блоге.
Артисту исполнилось 49 лет. Панкратова призналась имениннику в любви и показала кадр из путешествия по Японии.
«Самый талантливый, самый любимый, самый красивый и добрый человек на планете Земля! Всё самое ценное сказала тебе лично, пусть твоя новая режиссёрско-продюсерская ветвь в киноиндустрии будет дальше расти и вдохновлять огромное количество людей на правильные, мудрые мысли и поступки. А я буду продолжать тебя поддерживать, вдохновлять, а самое главное — любить. С днём рождения, дорогой», — написала она.Бероев старше своей супруги на 27 лет. Они тайно поженились в феврале 2026 года.