Анна Панкратова раскрыла подробности личного поздравления Егора Бероева

09 октября 2026, 12:35

Анна Панкратова поздравила Егора Бероева с 49-летием

Анна Панкратова (Фото: кадр из фильма «Кукла»)

Анна Панкратова публично поздравила своего мужа, актёра Егора Бероева, с днём рождения. Поздравление она опубликовала в личном блоге.





Артисту исполнилось 49 лет. Панкратова призналась имениннику в любви и показала кадр из путешествия по Японии.

«Самый талантливый, самый любимый, самый красивый и добрый человек на планете Земля! Всё самое ценное сказала тебе лично, пусть твоя новая режиссёрско-продюсерская ветвь в киноиндустрии будет дальше расти и вдохновлять огромное количество людей на правильные, мудрые мысли и поступки. А я буду продолжать тебя поддерживать, вдохновлять, а самое главное — любить. С днём рождения, дорогой», — написала она.