Седокова попала: семью Яниса Тиммы представляет обвинившая её в связях со своим мужем адвокат Катя Гордон

Катя Гордон (фото: соцсети)
Певица Анна Седокова попала. Семью её бывшего мужа Яниса Тиммы представляет адвокат, которая её ненавидит по личным убеждениям.
Речь идёт о Кате Гордон, которая знает толк в хайпе и громких делах. Она уверена, что Седокова была любовницей её бывшего супруга Сергея Жорина и даже жила в их доме, пока Гордон была беременна и лежала в больнице. Этот конфликт вспыхнул ещё пять лет назад. Тогда Анна всё отрицала, однако адвокат до сих пор не верит ни единому её слову.
Очевидно, что Гордон в деле о гибели Яниса Тиммы дойдёт до конца и станет докапываться до самых мелких деталей дела.
Накануне она написала, что следствие ещё не завершено, проводятся судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.
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Очевидно, что Гордон в деле о гибели Яниса Тиммы дойдёт до конца и станет докапываться до самых мелких деталей дела.
Накануне она написала, что следствие ещё не завершено, проводятся судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.
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Анастасия Чинкова