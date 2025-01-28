«Идет посмертная психолого-психиатрическая экспертиза»: расследование гибели Яниса Тиммы ещё не завершено

Янис Тимма (фото: соцсети)
Вчера правоохранительные органы признали, что смерть баскетболиста Яниса Тиммы наступила в результате совершённого им суицида. Однако в трагедии появились новые детали.
Представители юридической компании Кати Гордон занимаются расследованием громкого дела. Они подчеркнули, что правоохранителям ещё предстоит изучить содержимое телефона бывшей супруги погибшего певицы Анны Седоковой.
Юристы призвали не верить в ложные публикации СМИ о том, что судебно-медицинская экспертиза завершена. Она продолжается, также как психолого-психиатрическая экспертиза.
Яниса Тиммы не стало в ночь на 17 декабря 2024 года. Близкие и родственники 32-летнего баскетболиста не верят, что он мог совершить самоубийство. В деле пытается разобраться его друг Марк Пугачев, проживающий в Майями. Мужчина обвиняет в произошедшем Седокову, с которой Тимма развёлся незадолго до смерти.
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Юристы призвали не верить в ложные публикации СМИ о том, что судебно-медицинская экспертиза завершена. Она продолжается, также как психолого-психиатрическая экспертиза.
Яниса Тиммы не стало в ночь на 17 декабря 2024 года. Близкие и родственники 32-летнего баскетболиста не верят, что он мог совершить самоубийство. В деле пытается разобраться его друг Марк Пугачев, проживающий в Майями. Мужчина обвиняет в произошедшем Седокову, с которой Тимма развёлся незадолго до смерти.
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Анастасия Чинкова