«Идет посмертная психолого-психиатрическая экспертиза»: расследование гибели Яниса Тиммы ещё не завершено

Поведение блогера Насти Ивлеевой сильно изменилось после того, как она вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегака, родственника Никиты Михалкова. Ранее звезда пыталась придерживаться благообразного образа, чтобы восстановить репутацию после скандальной «голой вечеринки», а теперь осмелела и снова ударилась в эпатаж.