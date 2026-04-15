«Под фонограмму петь я не могу»: Власова спела вживую на концерте, несмотря на болезнь
Певица Ева Власова оказалась в непростой ситуации накануне концерта — артистка практически потеряла голос из-за болезни. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Несмотря на это, Власова решила не отменять выступление и исполнила всю заявленную программу вживую. По её словам, голос приходилось буквально «возвращать» перед выходом на сцену.
«Потеряла, потом нашла, потом опять потеряла… Влили всё, что можно, мне в связки. Удивительный факт, что когда говорю — слышна сипотца, но когда пою — нормально», — поделилась певица.
Артистка отметила, что осознавала риски, однако не могла подвести зрителей, многие из которых приехали из других городов. При этом самые сложные композиции она перенесла на конец концерта.
От выступления под фонограмму Власова отказалась принципиально. Она отметила, что таким образом чувствует, что обманывает своего слушателя.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России