«Другого варианта не было»: Екатерина Мизулина рассказала, почему роспись была в Донецке

22 ноября 2025, 19:31

Екатерина Мизулина объяснила, почему они с SHAMAN расписались в Донецке

SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram / @ekaterina_mizulina)

Сегодня Ярославу Дронову, более известному как SHAMAN, исполнилось 34 года. Певец вышел к прессе вместе с супругой Екатериной Мизулиной и рассказал о планах на будущую свадьбу. Об этом сообщает StarHit.





Глава «Лиги безопасного интернета» ответила на вопрос, почему роспись была именно в Донецке.





«Другого варианта не было», — заявила она.