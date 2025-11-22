«Другого варианта не было»: Екатерина Мизулина рассказала, почему роспись была в Донецке
Екатерина Мизулина объяснила, почему они с SHAMAN расписались в Донецке
Сегодня Ярославу Дронову, более известному как SHAMAN, исполнилось 34 года. Певец вышел к прессе вместе с супругой Екатериной Мизулиной и рассказал о планах на будущую свадьбу. Об этом сообщает StarHit.
Глава «Лиги безопасного интернета» ответила на вопрос, почему роспись была именно в Донецке.
«Другого варианта не было», — заявила она.Ранее SHAMAN заявил, что свадьба пары пройдёт в следующем году. Однако это будет тихое торжество, без «гулянок», СМИ, камер и телефонов. Ярослав и Екатерина также рассказали, что не собираются менять фамилии и откажутся от брачного контракта.