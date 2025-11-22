Звезда Marvel Джереми Реннер впервые появился на публике после секс-скандала

22 ноября 2025, 19:00

Голливудский актёр Джереми Реннер опроверг обвинения в домогательствах

Джереми Реннер (Фото: Instagram* / @jeremyrenner)

Голливудский актёр Джереми Реннер впервые вышел в свет после обвинений в домогательствах со стороны китайского режиссёра И Чжоу. Об этом сообщает Daily Mail.