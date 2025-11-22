Звезда Marvel Джереми Реннер впервые появился на публике после секс-скандала
Голливудский актёр Джереми Реннер впервые вышел в свет после обвинений в домогательствах со стороны китайского режиссёра И Чжоу. Об этом сообщает Daily Mail.
54-летний артист посетил благотворительный вечер amfAR в Лас-Вегасе, где получил премию Philanthropic Leadership Award.
Ранее 38-летняя И Чжоу обвинила Реннера в том, что он якобы присылал интимные фото и видео, а также угрожал сообщить о ней в иммиграционную службу ICE. По её словам, во время совместной работы над проектами Chronicles of Disney и Stardust Future актёр якобы устраивал пьяные истерики, кричал на неё и заставлял опасаться за свою безопасность. Она утверждает, что однажды ей пришлось запереться в ванной и отправлять геолокацию коллегам на случай опасности.
Сам Джереми Реннер категорически отрицает эти обвинения. Его адвокат Марти Сингер направил режиссёру официальное предупреждение, требуя прекратить «ложные и клеветнические заявления». По словам актёра, между ними была лишь краткая взаимная связь, после которой он ясно дал понять о нежелании продолжать отношения.
Читайте также: