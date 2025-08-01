Зепюр Брутян опубликовала отфотошопленный детский снимок, чтобы скрыть пластику
Актриса Зепюр Брутян опубликовала в личном блоге детскую фотографию с отфотошопленным носом. На это обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».
Жена Павла Прилучного обнародовала снимок из детства, который разместила рядом с одним из последних кадров.
«Зепюр в детстве и Зепюр сейчас. POV: тебе удалось обнять маленькую себя в детстве», – подписала пост звезда.
Всё бы ничего, если бы не одна маленькая деталь. На старом снимке у Брутян отфотошоплен нос. Причём, таким образом, чтобы он полностью повторял форму носа, которого актриса добилась благодаря пластике.
Канал представил ещё один детский снимок Брутян, на котором отчётливо видно, что раньше у избранницы Прилучного был довольно широкий нос с горбинкой.