Зепюр Брутян опубликовала отфотошопленный детский снимок, чтобы скрыть пластику

01 августа 2025, 19:57

Зепюр Брутян и Павел Прилучный (фото: ВКонтакте @zepyur_brutyan)

Актриса Зепюр Брутян опубликовала в личном блоге детскую фотографию с отфотошопленным носом. На это обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».





Жена Павла Прилучного обнародовала снимок из детства, который разместила рядом с одним из последних кадров.





«Зепюр в детстве и Зепюр сейчас. POV: тебе удалось обнять маленькую себя в детстве», – подписала пост звезда.

<span class="fr-mk" style="display: none;"> </span>