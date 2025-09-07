Друзья Дженнифер Энистон подозревают её возлюбленного в корыстных намерениях

07 сентября 2025, 20:06

Близкие Дженнифер Энистон, что её бойфренд заинтересован в деньгах актрисы

Дженнифер Энистон (Фото: Instagram* / @jenniferaniston)

Роман Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом и так называемым «гуру любви» Джимом Кёртисом с самого начала вызвал недоумение у публики, а теперь и вовсе стал поводом для серьёзных подозрений.