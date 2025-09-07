Друзья Дженнифер Энистон подозревают её возлюбленного в корыстных намерениях
Роман Дженнифер Энистон с гипнотерапевтом и так называемым «гуру любви» Джимом Кёртисом с самого начала вызвал недоумение у публики, а теперь и вовсе стал поводом для серьёзных подозрений.
Как сообщает RadarOnline со ссылкой на инсайдеров, Кёртис активно продвигает свои бизнес-идеи и якобы уговаривает актрису вложить в них крупные суммы.
По словам источника, Джим буквально засыпает Дженнифер предложениями, а она, ослеплённая влюблённостью, не жалеет средств на их реализацию.
Близкие звезды обеспокоены: они считают, что мужчина действует не из любви, а из расчёта. По их словам, все совместные поездки и развлечения оплачивает Энистон, и даже совместное жильё планируется в её доме. На фоне её состояния, оцениваемого в $300 миллионов, скромные доходы Джима выглядят особенно подозрительно.
Сама Дженнифер, однако, не видит в этом ничего тревожного. По словам источника, она верит в Джима и его проекты, а также настроена дать отношениям шанс, несмотря на финансовую разницу.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
