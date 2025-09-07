Присциллу Пресли заподозрили в причастности к смерти Элвиса Пресли
После громкого конфликта, разгоревшегося на фоне смерти дочери, Присцилла Пресли вновь оказалась в центре скандала. На этот раз в её адрес прозвучали обвинения, касающиеся обстоятельств смерти бывшего мужа — легендарного музыканта Элвиса Пресли. Об этом сообщает RadarOnline.
По данным издания, бывшие деловые партнёры Присциллы утверждают, что незадолго до гибели певца она якобы оказывала на него психологическое давление и требовала крупные суммы денег. По их мнению, именно это могло усугубить состояние артиста и ускорить его смерть.
В поданном иске Пресли называют «расчётливой социопаткой и мастером обмана», сравнивая с «гадюкой, готовой напасть на собственную семью».
Адвокаты Присциллы, в свою очередь, резко отреагировали на эти заявления, заявив, что обвинения не выдерживают критики.
«Снимите шапочку из фольги и взгляните реальности в лицо», — заметили они с иронией.Представители Пресли убеждены, что происходящее — это ничто иное, как спланированная кампания по дискредитации её имени.
