Карди Би вышла на улицы Нью-Йорка, чтобы лично продавать свой новый альбом за $9,99
Американская рэп-исполнительница Карди Би удивила поклонников необычным способом продвижения своего нового альбома Am I the Drama? — она решила продавать его прямо на улицах Нью-Йорка. Об этом певица сообщила в своих социальных сетях.
Вместо традиционного цифрового релиза артистка разложила CD-диски и винилы на коврике прямо посреди улицы, предлагая прохожим приобрести пластинку всего за $9,99 (примерно 810 рублей).
Видео с этой акцией Карди опубликовала в социальных сетях, сопроводив его шутливой подписью: «Мой лейбл сказал, что я должна выйти на улицу и продать этот альбом».
Поклонники оценили нестандартный подход, назвав его ностальгическим. Многие сравнили эту уличную распродажу с атмосферой начала 2000-х, когда рэперы продавали свои микстейпы из багажников машин.
Однако в сети не обошлось и без ироничных комментариев — некоторые пользователи заметили, что звукозаписывающий лейбл, похоже, всерьёз заставил звезду заняться уличной торговлей.
*принадлежит Meta, запрещённой в России
