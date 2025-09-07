Достижения.рф

Карди Би вышла на улицы Нью-Йорка, чтобы лично продавать свой новый альбом за $9,99

Карди Би устроила уличную распродажу дисков в рамках промо-кампании
Карди Би (Фото: Instagram* / @iamcardib)

Американская рэп-исполнительница Карди Би удивила поклонников необычным способом продвижения своего нового альбома Am I the Drama? — она решила продавать его прямо на улицах Нью-Йорка. Об этом певица сообщила в своих социальных сетях.



Вместо традиционного цифрового релиза артистка разложила CD-диски и винилы на коврике прямо посреди улицы, предлагая прохожим приобрести пластинку всего за $9,99 (примерно 810 рублей).

Видео с этой акцией Карди опубликовала в социальных сетях, сопроводив его шутливой подписью: «Мой лейбл сказал, что я должна выйти на улицу и продать этот альбом».

Поклонники оценили нестандартный подход, назвав его ностальгическим. Многие сравнили эту уличную распродажу с атмосферой начала 2000-х, когда рэперы продавали свои микстейпы из багажников машин.

Однако в сети не обошлось и без ироничных комментариев — некоторые пользователи заметили, что звукозаписывающий лейбл, похоже, всерьёз заставил звезду заняться уличной торговлей.

*принадлежит Meta, запрещённой в России

