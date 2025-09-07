Карди Би вышла на улицы Нью-Йорка, чтобы лично продавать свой новый альбом за $9,99

07 сентября 2025, 19:32

Карди Би устроила уличную распродажу дисков в рамках промо-кампании

Карди Би (Фото: Instagram* / @iamcardib)

Американская рэп-исполнительница Карди Би удивила поклонников необычным способом продвижения своего нового альбома Am I the Drama? — она решила продавать его прямо на улицах Нью-Йорка. Об этом певица сообщила в своих социальных сетях.