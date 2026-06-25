Друзья Моргенштерна* помогли ему спрятать элитную недвижимость в Подмосковье и пошли под суд
На друзей рэпера Алишера Моргенштерна*, помогавших ему скрывать имущество, подали в суд в подмосковной Истре. Сам исполнитель проходит по делу как третье лицо, сообщает телеграм-канал Mash.
Участок площадью 9546 квадратных метров Моргенштерн* купил в 2021 году за 60 млн рублей, взяв ипотеку на 26 лет. Земля поделена на две части: на одной находятся особняк и теннисный корт, на другой — баня с выходом к реке Малой Истре. По документам недвижимость числилась за Алексеем Быстряковым, пока рэпера не признали иноагентом.
В апреле государство арестовало половину участка с домом. Вторую часть исполнитель попросил переписать на своего телохранителя Азиза Аминовича. Тот раньше работал охранником в супермаркетах, затем прошел обучение в центре спецподготовки «Витязь» и стал охранять VIP-персон.
Позже на Моргенштерна* пожаловался саратовский бизнесмен и экоактивист Глеб Рыськов. Он попросил выдать Росреестру предписание о запрете сделок с участками, которые приобрел рэпер. Прокурор подал иск о признании земли незаконной из-за наложения на акваторию реки. В связи с этим квадратные метры хотят снять с кадастрового учета. Затем государство арестовало и вторую половину участка с баней.
Ранее на Моргенштерна* пожаловались в Следком — его заподозрили в попытке скрыть и перепродать арестованную землю в Подмосковье.
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