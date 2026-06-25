Друзья Моргенштерна* помогли ему спрятать элитную недвижимость в Подмосковье и пошли под суд

25 июня 2026, 08:33

На друзей Моргенштерна* подали в суд за помощь в сокрытии имущества в Истре

Алишер Моргенштерн (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На друзей рэпера Алишера Моргенштерна*, помогавших ему скрывать имущество, подали в суд в подмосковной Истре. Сам исполнитель проходит по делу как третье лицо, сообщает телеграм-канал Mash.