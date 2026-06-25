NILETTO вспомнил о близости с поклонницей после ее помолвки
Певец Данил Прытков, известный под псевдонимом NILETTO, рассказал, что однажды вступил в связь с поклонницей уже после того, как она приняла предложение руки и сердца от другого мужчины. Об этом он сообщил в шоу «Что о тебе думают?» в VK Видео.
По словам артиста, девушка пришла к нему с кольцом и призналась, что накануне согласилась выйти замуж. После этого между ними произошла интимная близость. Исполнитель признался, что в тот момент увидел в своем поступке едва ли не спасение для ее жениха и даже ощутил себя «немного героем».
Сейчас, как отметил певец, он состоит в отношениях и уже не допускает подобных ситуаций. Он объяснил это тем, что не хочет сталкиваться с реакцией своей избранницы. Кроме того, артист высказался о слухах, связывавших его с Люсей Чеботиной. Прытков назвал певицу красивой и похвалил ее вокал, но подчеркнул, что почти не общался с ней, поэтому не может судить о ее характере.
NILETTO родился 1 октября 1992 года в Тюменской области. По национальности он русский. Семья к творчеству отношения не имела, а вот у Данила рано проявился врожденный талант к хореографии.
Актёр Никита Кологривый убеждён, что ни одна, даже самая совершенная нейросеть не сможет заменить живого артиста. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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