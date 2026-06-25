NILETTO вспомнил о близости с поклонницей после ее помолвки

25 июня 2026, 08:35

NILETTO (Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко)

Певец Данил Прытков, известный под псевдонимом NILETTO, рассказал, что однажды вступил в связь с поклонницей уже после того, как она приняла предложение руки и сердца от другого мужчины. Об этом он сообщил в шоу «Что о тебе думают?» в VK Видео.