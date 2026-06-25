Никита Кологривый рассказал, сможет ли ИИ правдоподобно передать его актёрскую игру
Актёр Кологривый заявил, что ни одна ИИ-модель не сможет заменить его
Актёр Никита Кологривый убеждён, что ни одна, даже самая совершенная нейросеть не сможет заменить живого артиста. Об этом рассказал в беседе с «КП‑Петербург.
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» заявил о готовности вступить в своеобразное состязание с искусственным интеллектом. Он считает, что лишь настоящий актёр способен по‑настоящему раскрыть и донести до публики глубинный смысл образа.
«Вот создайте кого хотите, вот пускай китайцы создадут, американцы, чтобы этот персонаж вышел со мной в кадр и попытался что‑то сделать», — предложил артист.
При этом Кологривый не отвергает практическую пользу ИИ. Например, актёр прибегает к помощи нейросетей, чтобы быстро получить краткое изложение сценариев. В шутливой форме Кологривый добавил, что теоретически мог бы согласиться на использование цифрового двойника для отдельных ролей, но лишь при условии достойного гонорара.