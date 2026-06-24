Фанаты увидели жену Басты без макияжа

24 июня 2026, 21:45

45-летняя жена Басты Елена показала себя без фильтров и макияжа

Елена Вакуленко-Пинская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Супруга известного исполнителя Басты, Елена Вакуленко-Пинская, опубликовала в своем блоге фото без макияжа и обработки. Об этом стало известно 24 июня.





Таким образом 45-летняя предпринимательница решила прокомментировать вопросы подписчиков. Они заподозрили ее в активном использовании фильтров. На свежих кадрах (на момент написания заметки отсутствуют — прим. ред.) бизнесвумен продемонстрировала естественный вид и раскрыла секреты своей ухоженности.





«Спасибо за комплименты. Мой фейстюн — удачное освещение и очень хороший косметолог», — говорится в публикации.