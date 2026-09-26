Друзья сына Синди Кроуфорд обвинили врача из-за назначения кетамина

26 сентября 2026, 20:06

Пресли Герберу назначали кетамин — друзья хотят привлечь врача к ответственности

Пресли Гербер (Фото: Instagram* / @presleygerber)

Врач назначал Пресли Герберу кетамин, который используют в медицине, в том числе для лечения некоторых психических состояний. После смерти 27-летнего сына Синди Кроуфорд его друзья выразили возмущение и, как пишет TMZ, считают, что медика необходимо привлечь к уголовной ответственности.