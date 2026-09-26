Друзья сына Синди Кроуфорд обвинили врача из-за назначения кетамина
Врач назначал Пресли Герберу кетамин, который используют в медицине, в том числе для лечения некоторых психических состояний. После смерти 27-летнего сына Синди Кроуфорд его друзья выразили возмущение и, как пишет TMZ, считают, что медика необходимо привлечь к уголовной ответственности.
При этом конкретные обстоятельства назначения препарата и то, соблюдались ли врачом все медицинские требования, пока публично не установлены. Поэтому претензии друзей остаются их оценкой ситуации.
Кетамин действительно применяется в медицине, однако при неправильном или неконтролируемом употреблении он может представлять опасность и вызывать зависимость. Особые риски существуют для людей, у которых уже были проблемы с употреблением психоактивных веществ.
Опасность также возрастает при сочетании кетамина с алкоголем или другими веществами. Передозировка может привести к тяжелым последствиям для организма. Похожая история ранее обсуждалась после смерти Мэттью Перри. Актеру также назначали кетамин для лечения депрессии и тревоги, однако впоследствии он, по данным следствия, получал препарат и другими способами.
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