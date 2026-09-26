«Вы с мамой пьете»: Пресли Гербер обвинял родителей в проблемах с алкоголем
Трагическая смерть 27-летнего Пресли Гербера вновь привлекла внимание к непростому периоду его жизни. Сын Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера много лет сталкивался с проблемами, связанными с алкоголем и запрещенными веществами, а также рассказывал о психологических трудностях. Об этом сообщает RadarOnline.
В 2018 году, когда Пресли было 19 лет, его задержали по подозрению в вождении в состоянии алкогольного опьянения. В 2019-м он признал вину по делу, связанному с превышением допустимого уровня алкоголя в крови. Суд назначил ему испытательный срок, обязательную программу по профилактике вождения в нетрезвом виде и общественные работы.
Эта история стала серьезным поводом для беспокойства родителей. При этом знакомый с ситуацией, сам Пресли тогда воспринимал произошедшее иначе и в конфликте с отцом ссылался на атмосферу в семье.
«Вы с мамой всегда пьете, и вы смешиваете крепкие спиртные напитки на кухне. Чего же вы ожидали?» — якобы сказал Пресли родителям, по словам источника.Таким образом, Гербер, согласно этой версии, пытался связать собственные проблемы с привычками родителей. Однако слова анонимного собеседника сами по себе не подтверждают, что именно семейная атмосфера стала причиной его зависимости.
Пресли умер 20 сентября в реабилитационном центре в Санта-Монике. Экстренные службы получили сообщение о возможной передозировке и остановке сердца. Официальная причина смерти пока не установлена — после вскрытия специалисты назначили дополнительные исследования.
В последние годы Гербер открыто говорил о психологических проблемах и борьбе с зависимостью. Его семья также неоднократно поддерживала его в попытках справиться с трудностями.