«Я удивилась»: звезда «Сватов» Людмила Артемьева не поверила, что ее назвали красивой
Людмила Артемьева с удивлением отреагировала на комплименты в свой адрес. Актриса призналась, что не привыкла считать себя человеком, который активно следит за внешностью и поддерживает спортивную форму. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Звезда «Сватов» рассказала, что не занимается спортом и не уделяет особого внимания тренировкам. Поэтому слова журналистов о том, что она хорошо выглядит, стали для Людмилы приятным сюрпризом.
При этом Артемьева положительно относится к современной косметологии. Актриса не осуждает процедуры по уходу за собой, однако сама, по её словам, ничего подобного с собой не делала.
Максимум, на что готова Людмила ради сохранения свежего вида, — приложить к лицу лёд или сделать простые «потягушки».
Похоже, Артемьева предпочитает обходиться без сложных процедур и воспринимает комплименты своей внешности скорее с удивлением, чем как результат каких-то специальных усилий.
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