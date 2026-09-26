«Я удивилась»: звезда «Сватов» Людмила Артемьева не поверила, что ее назвали красивой

26 сентября 2026, 19:49

Людмила Артемьева призналась, что не занимается спортом и не следит за формой

Людмила Артемьева (Фото: кадр из фильма «Любопытная Варвара»)

Людмила Артемьева с удивлением отреагировала на комплименты в свой адрес. Актриса призналась, что не привыкла считать себя человеком, который активно следит за внешностью и поддерживает спортивную форму. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».