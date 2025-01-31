«Пора подумать о себе»: Друзья советуют Хейли Бибер бросить Джастина

Джастин и Хейли Бибер (фото: соцсети)
На днях Джастин Бибер появился на публике злым и странным. Оказалось, что он боится находиться среди посторонних и держится только благодаря супруге Хейли.
При этом окружение Хейли настоятельно рекомендует ей уйти от мужа. По данным Daily Mail, друзья считают, что Джастин приносит супруге много проблем и советуют ей уже позаботиться о себе.
При этом издание отмечает, что Хейли надеялась, что отцовство положительно скажется на состоянии Бибера, однако этого не случилось. В настоящее время супруги пытаются развеять слухи о проблемах в браке, но напряжение между ними все равно заметно широкой публике.
Читайте также:
Схватился за ширинку: что известно о состоянии Джастина Бибера
Джастин Бибер объяснил, почему на самом деле отписался от жены Хейли в соцсетях
Джастин Бибер отписался в соцсетях от своей супруги Хейли после сообщений о разводе
«Хейли боролась с Джастином почти с самого начала брака. Его поведение порой неприемлемо. Он жутко неуравновешенный, она многое терпит», — поделился источник.
При этом издание отмечает, что Хейли надеялась, что отцовство положительно скажется на состоянии Бибера, однако этого не случилось. В настоящее время супруги пытаются развеять слухи о проблемах в браке, но напряжение между ними все равно заметно широкой публике.
Читайте также:
Схватился за ширинку: что известно о состоянии Джастина Бибера
Джастин Бибер объяснил, почему на самом деле отписался от жены Хейли в соцсетях
Джастин Бибер отписался в соцсетях от своей супруги Хейли после сообщений о разводе
Элина Позднякова