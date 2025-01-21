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Джастин Бибер отписался в соцсетях от своей супруги Хейли после сообщений о разводе

Джастин Бибер и Хейли Бибер (Фото: соцсети)

Джастин Бибер и Хейли Бибер (Фото: соцсети)

Певец Джастин Бибер подогрел слухи о разводе с Хейли. Исполнитель внезапно отписался от супруги в соцсетях.
Слухи о расставании звездной пары начали ходить еще несколько месяцев назад. Никто из пары ситуацию не комментировал, общественность была уверена — в их семье что-то не ладится. А сейчас заволновались даже те, кто не верил в сообщения о расставании. Оказалось, что Джастин отписался от Хейли.

Изначально певец перестал следить в социальных сетях за своим зятем Стивеном Болдуином, а потом и за женой. Стоит отметить, что модель еще подписана на Джастина.



Последние месяцы были непростыми для семейства Биберов. Хейли и Джастин стали родителями, потом произошел скандал с P.Diddy, в котором был замешан певец. Затем появились слухи, что Джастин начал применять запрещенные вещества.

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