Джастин Бибер отписался в соцсетях от своей супруги Хейли после сообщений о разводе

Джастин Бибер и Хейли Бибер (Фото: соцсети)
Певец Джастин Бибер подогрел слухи о разводе с Хейли. Исполнитель внезапно отписался от супруги в соцсетях.
Слухи о расставании звездной пары начали ходить еще несколько месяцев назад. Никто из пары ситуацию не комментировал, общественность была уверена — в их семье что-то не ладится. А сейчас заволновались даже те, кто не верил в сообщения о расставании. Оказалось, что Джастин отписался от Хейли.
Изначально певец перестал следить в социальных сетях за своим зятем Стивеном Болдуином, а потом и за женой. Стоит отметить, что модель еще подписана на Джастина.
Последние месяцы были непростыми для семейства Биберов. Хейли и Джастин стали родителями, потом произошел скандал с P.Diddy, в котором был замешан певец. Затем появились слухи, что Джастин начал применять запрещенные вещества.
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Изначально певец перестал следить в социальных сетях за своим зятем Стивеном Болдуином, а потом и за женой. Стоит отметить, что модель еще подписана на Джастина.
Последние месяцы были непростыми для семейства Биберов. Хейли и Джастин стали родителями, потом произошел скандал с P.Diddy, в котором был замешан певец. Затем появились слухи, что Джастин начал применять запрещенные вещества.
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Ольга Енгалычева