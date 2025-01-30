Схватился за ширинку: что известно о состоянии Джастина Бибера

Джастин Бибер (Фото: соцсети)
Состояние исполнителя Джастина Бибера продолжает вызывать вопросы.
Telegram-каналы публикуют пост, где канадский певец при виде фотографов хватается за ширинку, а позже торопится по своим делам. Уточняется, что знаменитость видели в Нью-Йорке, он был один и явно в дурном настроении.
Известно, что звезда отписался от супруги в социальных сетях, а также от половины своей команды.
Перед этим сообщалось, что Бибер выпустил сторис в соцсетях, где было сказано: «Кто-то зашел в мой аккаунт и отписался от жены». При этом запись исчезла в течение нескольких минут. Журналисты подозревают, что теперь мужчине придется объясняться с женой, кто заходит в его учетную запись.
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Известно, что звезда отписался от супруги в социальных сетях, а также от половины своей команды.
Перед этим сообщалось, что Бибер выпустил сторис в соцсетях, где было сказано: «Кто-то зашел в мой аккаунт и отписался от жены». При этом запись исчезла в течение нескольких минут. Журналисты подозревают, что теперь мужчине придется объясняться с женой, кто заходит в его учетную запись.
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Никита Кротов