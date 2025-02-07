Дрю Бэрримор рассказала о страстных поцелуях с женатым Адамом Сэндлером

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Актриса Дрю Бэрримор заявила в шоу «Watch What Happens Live», что ее лучшим экранным любовником был женатый Адам Сэндлер, который отлично целуется.
«Мне нравится, что у нас с Адамом Сэндлером такие платонические отношения. Мы никогда не встречались, его жена Джеки — моя близкая подруга. Но мне нравится сниматься с ним в кино, потому что я думаю, что между нами есть химия. Мы искренне восхищаемся друг другом», — заявила Бэрримор.
Дрю и Адам играли влюблённых в фильмах «Певец на свадьбе», «50 первых поцелуев», «Смешанные».
Сэндлер также часто вспоминает Бэрримор. По его словам, его жена сильно любит Дрю и никогда к ней не ревнует.
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