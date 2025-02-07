Катю Кабак уличили во лжи после ее слов о начале отношений с Тимуром Родригезом

Екатерина Кабак и Тимур Родригез (Фото: Telegram @trodriguez_official)
В интервью для журнала «Караван историй» Екатерина Кабак подробно рассказала историю о том, как начинались ее отношения с Тимуром Родригезом. По ее словам, они начали общаться через полгода после развода мужчины с женой.
Катя рассказала, что была знакома с певцом 15 лет, и все это время они общались как друзья, так как оба были в отношениях. В 2023 году девушка позвонила поздравить его с днем рождения, и артисты договорились о встрече.
При этом Telegram-канал «Светский хроник» вспомнил прошлое интервью Родригеза, который сказал, что бросил жену по СМС и сразу же начал новые отношения.
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«На момент нашей встречи Тимур уже почти полгода как расстался с женой. Мы проболтали весь вечер: у каждого были изменения в жизни, которыми хотелось поделиться», — рассказала Кабак.
При этом Telegram-канал «Светский хроник» вспомнил прошлое интервью Родригеза, который сказал, что бросил жену по СМС и сразу же начал новые отношения.
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Элина Позднякова