Изменил жене, выжил после болезни и женился на девушке, которая моложе на 30 лет: как живёт Михаил Шуфутинский и его дети

Певец Михаил Шуфутинский (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)
Михаил Шуфутинский — одна из ключевых фигур в мире русского шансона. Он не только певец, но и композитор, автор песен, пианист и продюсер. Его хиты давно стали народными, а песня «Третье сентября» приобрела статус культового интернет-мема.
С 2002 по 2019 год он неизменно становился лауреатом премии «Шансон года». Шуфутинский является автором двух книг: автобиографической «И вот стою я у черты…» и сборника «Лучшие песни. Тексты и аккорды». В 2013 году за свой вклад в музыку он был удостоен звания Заслуженного артиста России. «Радио 1» расскажет о его жизни в США, а также о том, как он справился с утратой супруги.
Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве в еврейской семье. Его отец, Захар Давидович Шуфутинский, был врачом и участником Великой Отечественной войны. Когда Михаилу было пять лет, его мать трагически погибла, и мальчика воспитывали дедушка и бабушка по отцовской линии — Давид Яковлевич и Берта Давидовна, уроженцы Украины.
Музыка вошла в его жизнь с ранних лет. В семь лет он начал осваивать аккордеон, а позже, поступив в музыкальную школу, перешел на баян. В школьные годы играл на фортепиано в эстрадном оркестре, а с 15 лет, увлекшись джазом, выступал в кафе и ресторанах Москвы в составе различных ансамблей.
После окончания музыкальной школы Шуфутинский поступил в Московское музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, где обучался дирижированию, хоровому искусству и преподаванию музыки. Любопытно, что в те же годы там училась и Алла Пугачева, осваивая аналогичные специальности.
Михаил Шуфутинский и Алла Пугачева познакомились еще в годы учебы в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова.
По его воспоминаниям, они были в одной компании: могли прогулять пару, помочь друг другу с учебой или просто посмеяться. Но музыка всегда оставалась главным. На занятиях они впитывали опыт лучших педагогов, осваивали сложные произведения, а Пугачева уже тогда была в центре внимания.
Было у них и тайное место — подвал училища. Будущие звезды приносили туда инструменты и часами импровизировали, полностью отдаваясь музыке.
После окончания училища Михаил Шуфутинский решил остаться в Москве, отказавшись от распределения в другой город. Он собрал группу музыкантов и начал работать в «Москонцерте», аккомпанируя разным эстрадным исполнителям.
С коллективом он много гастролировал по стране, а позже отправился в Магадан, где устроился в ресторан «Северный». Именно там он впервые попробовал себя в роли вокалиста.
В 1975 году Шуфутинский вернулся в столицу. Сначала сотрудничал с вокальным квартетом «Аккорд», а затем возглавил ансамбль «Лейся, песня». В этот период он записал несколько хитов, среди которых «Прощай, от всех вокзалов поезда», «Кто тебе сказал» и «Где же ты была». Эти песни быстро стали популярными и принесли ему первую известность.
В 1981 году Михаил Шуфутинский эмигрировал в США вместе с женой и двумя сыновьями.
Певец признался, что одной из причин переехать в США стало его желание увидеть мир.
Первой работой Шуфутинского в Америке стало аккомпанирование певице Нине Бродской — они дали 17 концертов. Затем он начал выступать в ресторанах Брайтон-Бич, где основал оркестр «Атаман».
Вскоре его записи стали популярны среди эмигрантов, и Шуфутинский отправился в гастрольный тур по США и Канаде. Параллельно он работал в студиях «Prince Enterprises» и «Yan London Production», а также в русских ресторанах Нью-Йорка. В этот период он записал несколько альбомов: «Побег», «Гулливер», «Атаман», «Амнистия».
В 1983 году выступил продюсером и аранжировщиком альбомов Анатолия Могилевского. В 1986 году вместе с оркестром переехал в Лос-Анджелес, где продолжил выступать и занялся выпуском собственных альбомов.
С 1992 года Михаил Шуфутинский постоянно проживает в Москве. С 1994 года его гастрольная деятельность охватывает не только Россию, но и множество стран, включая Израиль, Германию, Францию, Грецию, США, Канаду, Турцию, Австрию, Италию, Венгрию, Чехию и государства СНГ.
В 1997 году артист представил публике свою автобиографическую книгу «И вот стою я у черты…».
За свою карьеру Шуфутинский записал 28 сольных альбомов и выпустил множество музыкальных сборников. Песни в исполнении Шуфутинского звучали не только в российских сериалах, но и в голливудских кинолентах, таких как «Москва на Гудзоне», «Красная жара».
Во время учебы в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова Михаил Шуфутинский встретил свою первую любовь — Татьяну Ростову.
Несмотря на сомнения родителей, молодые люди решили пожениться. Как позже признавался артист, главным мотивом для свадьбы стало отсутствие места, где они могли бы побыть наедине. После бракосочетания супруги поселились на даче у родственников Татьяны.
Однако их семейное счастье продлилось недолго. Во время гастролей в Тбилиси Шуфутинский поддался искушению и изменил жене. Узнав об этом, Татьяна возобновила отношения с бывшим возлюбленным, который вернулся из армии.
Лето они провели вместе, но вскоре поняли, что чувства угасли, и приняли решение разойтись. Развод прошел мирно, без скандалов, но и поддерживать тесное общение после этого они не стали.
Позже Шуфутинский признавал, что Татьяна была прекрасной женой, а вот он сам не соответствовал ее идеалу, поэтому их союз оказался недолговечным. Ростова же вспоминала этот брак с теплотой, отмечая, что расстались они без конфликтов, сохранив только хорошие воспоминания.
В 1970 году Михаил Шуфутинский встретил свою будущую жену Маргариту. Она училась на киномонтажера, но встреча с музыкантом изменила ее планы. Несмотря на возражения родителей, девушка отправилась с возлюбленным в Магадан, сказав родным, что уехала отдыхать по путевке.
Решение было окончательным, и вскоре родные смирились — сначала с их свадьбой в январе 1971 года, а затем и с эмиграцией семьи в США.
До переезда у супругов родились два сына — Дэвид и Антон. Старший в итоге остался в Москве, занявшись продюсерской деятельностью, а младший связал жизнь с американкой и стал преподавателем в университете Филадельфии.
Маргарита была настоящей опорой семьи. В трудные времена, когда Михаил еще не добился успеха, она работала парикмахером, помогая обеспечивать детей. Артист признавался, что лишь невероятно мудрая и терпеливая женщина могла вынести его непростой характер. Она же поддерживала семейные связи, собирая близких вместе, даже когда они жили на разных континентах. После ее ухода из жизни такие встречи стали происходить реже.
Трагедия произошла в 2015 году, когда Шуфутинский был на гастролях. Маргарита находилась одна в Лос-Анджелесе, занимаясь, по словам мужа, каким-то переездом. Несколько дней подряд он пытался дозвониться до нее, сначала списывая молчание на разницу во времени.
Хотя серьезных болезней у нее не было, Маргарита страдала сердечной недостаточностью, и именно это стало причиной ее внезапной смерти.
После потери супруги все вокруг напоминало Шуфутинскому о прошлом.
Артист не пытался заглушить воспоминания, но понимал, что жизнь продолжается. В этот сложный период рядом с ним оказалась Светлана Уразова — танцовщица из его шоу-балета. Их дружеские отношения постепенно переросли в роман, а пресса стала активно обсуждать слухи о возможной свадьбе.
Светлана признавалась, что испытывала чувства к артисту еще во времена его брака. После смерти Маргариты она прилетела в Лос-Анджелес просто, чтобы поддержать его, но со временем стала не только утешением, но и любимой женщиной. Разница в возрасте почти в 30 лет, а также наличие у Светланы дочери от первого брака не стали для Шуфутинского препятствием — он подчеркивал, что его семья приняла избранницу с теплотой.
Певец всерьез задумывался о том, чтобы снова стать отцом. В программе «Ты не поверишь!» на НТВ он делился, что они со Светланой активно работают в этом направлении. При этом вариант с суррогатным материнством пара даже не рассматривала — Михаил Захарович был уверен, что у них все получится естественным путем.
Внешне Шуфутинский выглядел здоровым, но на самом деле у него были серьезные проблемы. Ему пришлось перенести сложную операцию по удалению трех позвонков — без вмешательства врачей существовал риск паралича и летального исхода.
Кроме того, у артиста диагностирован «метаболический синдром» — состояние, требующее регулярного контроля за уровнем сахара в крови, а также повышенного внимания к возможным осложнениям, таким как подагра, диабет и простатит.
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*запрещён в РФ
Детство и юность музыканта
Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве в еврейской семье. Его отец, Захар Давидович Шуфутинский, был врачом и участником Великой Отечественной войны. Когда Михаилу было пять лет, его мать трагически погибла, и мальчика воспитывали дедушка и бабушка по отцовской линии — Давид Яковлевич и Берта Давидовна, уроженцы Украины.
Михаил Шуфутинский с отцом (Фото: instagram* / @mikhail.shufutinsky)
«Мои корни такие: бабушка из Кировограда, дедушка из Черкасс, мама родилась в городе Нежин. Одному мне не повезло — родился в Москве. Но я жил в детстве у них, они меня практически воспитали», — рассказал певец.
Музыка вошла в его жизнь с ранних лет. В семь лет он начал осваивать аккордеон, а позже, поступив в музыкальную школу, перешел на баян. В школьные годы играл на фортепиано в эстрадном оркестре, а с 15 лет, увлекшись джазом, выступал в кафе и ресторанах Москвы в составе различных ансамблей.
После окончания музыкальной школы Шуфутинский поступил в Московское музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, где обучался дирижированию, хоровому искусству и преподаванию музыки. Любопытно, что в те же годы там училась и Алла Пугачева, осваивая аналогичные специальности.
Студенческие годы с Аллой Пугачевой
Михаил Шуфутинский и Алла Пугачева познакомились еще в годы учебы в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова.
По его воспоминаниям, они были в одной компании: могли прогулять пару, помочь друг другу с учебой или просто посмеяться. Но музыка всегда оставалась главным. На занятиях они впитывали опыт лучших педагогов, осваивали сложные произведения, а Пугачева уже тогда была в центре внимания.
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«Алла могла, допустим, явиться в невероятно короткой юбке. Она вообще в те годы всегда одевалась интересно, но вызывающе. При этом у нее были потрясающие длинные рыжие волосы ниже талии! Когда нас заворачивали, мы всей компанией с удовольствием шли либо в кино, либо выпить вина, либо заваливались к кому-нибудь на квартиру», — вспоминает Шуфутинский.
Было у них и тайное место — подвал училища. Будущие звезды приносили туда инструменты и часами импровизировали, полностью отдаваясь музыке.
«Бывало, мы отправлялись к Алле домой — выпить бутылочку вина, пока ее родных нет дома. Нередко и подрабатывали вместе. Халтурили, давая концерты, на которых Алла исполняла своего знаменитого «Робота», а мы аккомпанировали и получали за музыку по 10 рублей», — рассказал артист.
Карьера музыканта
После окончания училища Михаил Шуфутинский решил остаться в Москве, отказавшись от распределения в другой город. Он собрал группу музыкантов и начал работать в «Москонцерте», аккомпанируя разным эстрадным исполнителям.
С коллективом он много гастролировал по стране, а позже отправился в Магадан, где устроился в ресторан «Северный». Именно там он впервые попробовал себя в роли вокалиста.
Михаил Шуфутинский (Фото: instagram* / @mikhail.shufutinsky)
В 1975 году Шуфутинский вернулся в столицу. Сначала сотрудничал с вокальным квартетом «Аккорд», а затем возглавил ансамбль «Лейся, песня». В этот период он записал несколько хитов, среди которых «Прощай, от всех вокзалов поезда», «Кто тебе сказал» и «Где же ты была». Эти песни быстро стали популярными и принесли ему первую известность.
«Песен у нас было, которые пели все. Тогда вышло 5 млн наших альбомов. Мы были популярны. Сплошные гастроли по всей стране. Факелы зажигали из газет, заслоны милиции, чтобы не растерзали. Такое время было» — рассказывал певец.
Переезд в США
В 1981 году Михаил Шуфутинский эмигрировал в США вместе с женой и двумя сыновьями.
«Мне было 32 года, когда я решил использовать шанс и через Израиль добраться до Америки. В 1981 году другого пути уехать из СССР не было. Мне очень хотелось в Нью-Йорк! Своими глазами увидеть мюзиклы, услышать настоящий джаз», — вспоминал артист.
Михаил Шуфутинский (Фото: instagram* / @mikhail.shufutinsky)
Певец признался, что одной из причин переехать в США стало его желание увидеть мир.
«В Америке к тому же жили авторитеты, на музыке которых я вырос. Перебравшись туда, я многое увидел, с некоторыми музыкантами даже удалось познакомиться. Где-то я играл как пианист, где-то участвовал в сведении, где-то просто подсоединял провода. Я научился продюсированию и как продюсер выпустил несколько альбомов Любы Успенской, Михаила Гулько, Майи Розовой, Анатолия Могилевского. А работая в русских кабаках, научился играть "во всех тональностях для всех национальностей"», — рассказал он.
Первой работой Шуфутинского в Америке стало аккомпанирование певице Нине Бродской — они дали 17 концертов. Затем он начал выступать в ресторанах Брайтон-Бич, где основал оркестр «Атаман».
Вскоре его записи стали популярны среди эмигрантов, и Шуфутинский отправился в гастрольный тур по США и Канаде. Параллельно он работал в студиях «Prince Enterprises» и «Yan London Production», а также в русских ресторанах Нью-Йорка. В этот период он записал несколько альбомов: «Побег», «Гулливер», «Атаман», «Амнистия».
В 1983 году выступил продюсером и аранжировщиком альбомов Анатолия Могилевского. В 1986 году вместе с оркестром переехал в Лос-Анджелес, где продолжил выступать и занялся выпуском собственных альбомов.
Возвращение в Россию
С 1992 года Михаил Шуфутинский постоянно проживает в Москве. С 1994 года его гастрольная деятельность охватывает не только Россию, но и множество стран, включая Израиль, Германию, Францию, Грецию, США, Канаду, Турцию, Австрию, Италию, Венгрию, Чехию и государства СНГ.
В 1997 году артист представил публике свою автобиографическую книгу «И вот стою я у черты…».
За свою карьеру Шуфутинский записал 28 сольных альбомов и выпустил множество музыкальных сборников. Песни в исполнении Шуфутинского звучали не только в российских сериалах, но и в голливудских кинолентах, таких как «Москва на Гудзоне», «Красная жара».
Певец Михаил Шуфутинский (фото: РИА Новости / Юрий Сомов)
Личная жизнь Михаила Шуфутинского
Изменил жене
Во время учебы в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова Михаил Шуфутинский встретил свою первую любовь — Татьяну Ростову.
«Он мне понравился — хороший, интеллигентный мальчик. Завязались у нас отношения. Бурлила кровь. Миша говорил, что я очень ему нравлюсь», — делилась Ростова.
Несмотря на сомнения родителей, молодые люди решили пожениться. Как позже признавался артист, главным мотивом для свадьбы стало отсутствие места, где они могли бы побыть наедине. После бракосочетания супруги поселились на даче у родственников Татьяны.
Однако их семейное счастье продлилось недолго. Во время гастролей в Тбилиси Шуфутинский поддался искушению и изменил жене. Узнав об этом, Татьяна возобновила отношения с бывшим возлюбленным, который вернулся из армии.
Михаил Шуфутинский с внуком (Фото: instagram* / @mikhail.shufutinsky)
Лето они провели вместе, но вскоре поняли, что чувства угасли, и приняли решение разойтись. Развод прошел мирно, без скандалов, но и поддерживать тесное общение после этого они не стали.
«Сначала что-то щипало душу, но со временем все поутихло. После этого я видел ее всего один раз в жизни. Мы встретились случайно в Сочи. Тогда у нас не возникло желания обняться. Она была уже замужем. У меня сердце не оборвалось и не воспламенилось», — рассказал артист в программе «Судьба человека».
Позже Шуфутинский признавал, что Татьяна была прекрасной женой, а вот он сам не соответствовал ее идеалу, поэтому их союз оказался недолговечным. Ростова же вспоминала этот брак с теплотой, отмечая, что расстались они без конфликтов, сохранив только хорошие воспоминания.
Второе счастье
В 1970 году Михаил Шуфутинский встретил свою будущую жену Маргариту. Она училась на киномонтажера, но встреча с музыкантом изменила ее планы. Несмотря на возражения родителей, девушка отправилась с возлюбленным в Магадан, сказав родным, что уехала отдыхать по путевке.
Решение было окончательным, и вскоре родные смирились — сначала с их свадьбой в январе 1971 года, а затем и с эмиграцией семьи в США.
До переезда у супругов родились два сына — Дэвид и Антон. Старший в итоге остался в Москве, занявшись продюсерской деятельностью, а младший связал жизнь с американкой и стал преподавателем в университете Филадельфии.
Михаил Шуфутинский (Фото: instagram* / @mikhail.shufutinsky)
Маргарита была настоящей опорой семьи. В трудные времена, когда Михаил еще не добился успеха, она работала парикмахером, помогая обеспечивать детей. Артист признавался, что лишь невероятно мудрая и терпеливая женщина могла вынести его непростой характер. Она же поддерживала семейные связи, собирая близких вместе, даже когда они жили на разных континентах. После ее ухода из жизни такие встречи стали происходить реже.
Трагедия произошла в 2015 году, когда Шуфутинский был на гастролях. Маргарита находилась одна в Лос-Анджелесе, занимаясь, по словам мужа, каким-то переездом. Несколько дней подряд он пытался дозвониться до нее, сначала списывая молчание на разницу во времени.
«Потом я улетел в Израиль и опять позвонил, но нет, она не подходила. Потом Антон ей звонил, никого нет три дня подряд. На третий день младший сын забил тревогу, позвонил в полицию, там спросили разрешения попасть в дом. Полицейские вошли, она уже была мертва», — поделился музыкант.
Михаил Шуфутинский с внуками (Фото: instagram* / @mikhail.shufutinsky)
Хотя серьезных болезней у нее не было, Маргарита страдала сердечной недостаточностью, и именно это стало причиной ее внезапной смерти.
«К сожалению, люди умирают. Я был деревом, а она была землей, из которой это дерево растер и рождает плоды», — сказал Шуфутинский.
Новая возлюбленная
После потери супруги все вокруг напоминало Шуфутинскому о прошлом.
«Это огромная утрата в жизни. Ты сразу не понимаешь: как это произошло? Например, я еду, вижу: столица строится, мой город и ее, она же коренная москвичка. Открыли путепровод, я думаю: "Надо Рите позвонить, сказать". Потом — стоп, куда позвонить? Вот это до сих пор остается», — отметил он.
Артист не пытался заглушить воспоминания, но понимал, что жизнь продолжается. В этот сложный период рядом с ним оказалась Светлана Уразова — танцовщица из его шоу-балета. Их дружеские отношения постепенно переросли в роман, а пресса стала активно обсуждать слухи о возможной свадьбе.
«Не буду ничего отрицать, но у меня сейчас есть любовь. Я состою в отношениях, этот человек со мной 24 года. Она помогла мне пережить смерть Маргариты. После трагедии мы сблизились больше. Для меня это самое важное», — сказал Шуфутинский.
Певец Михаил Шуфутинский и Светлана (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)
Светлана признавалась, что испытывала чувства к артисту еще во времена его брака. После смерти Маргариты она прилетела в Лос-Анджелес просто, чтобы поддержать его, но со временем стала не только утешением, но и любимой женщиной. Разница в возрасте почти в 30 лет, а также наличие у Светланы дочери от первого брака не стали для Шуфутинского препятствием — он подчеркивал, что его семья приняла избранницу с теплотой.
Певец всерьез задумывался о том, чтобы снова стать отцом. В программе «Ты не поверишь!» на НТВ он делился, что они со Светланой активно работают в этом направлении. При этом вариант с суррогатным материнством пара даже не рассматривала — Михаил Захарович был уверен, что у них все получится естественным путем.
Чем болеет Шуфутинский
Внешне Шуфутинский выглядел здоровым, но на самом деле у него были серьезные проблемы. Ему пришлось перенести сложную операцию по удалению трех позвонков — без вмешательства врачей существовал риск паралича и летального исхода.
Кроме того, у артиста диагностирован «метаболический синдром» — состояние, требующее регулярного контроля за уровнем сахара в крови, а также повышенного внимания к возможным осложнениям, таким как подагра, диабет и простатит.
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*запрещён в РФ
Дайана Хусинова