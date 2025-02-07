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Изменил жене, выжил после болезни и женился на девушке, которая моложе на 30 лет: как живёт Михаил Шуфутинский и его дети

Певец Михаил Шуфутинский (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Певец Михаил Шуфутинский (фото: РИА Новости / Алексей Майшев)

Михаил Шуфутинский — одна из ключевых фигур в мире русского шансона. Он не только певец, но и композитор, автор песен, пианист и продюсер. Его хиты давно стали народными, а песня «Третье сентября» приобрела статус культового интернет-мема.
С 2002 по 2019 год он неизменно становился лауреатом премии «Шансон года». Шуфутинский является автором двух книг: автобиографической «И вот стою я у черты…» и сборника «Лучшие песни. Тексты и аккорды». В 2013 году за свой вклад в музыку он был удостоен звания Заслуженного артиста России. «Радио 1» расскажет о его жизни в США, а также о том, как он справился с утратой супруги.

Детство и юность музыканта




Михаил Шуфутинский родился 13 апреля 1948 года в Москве в еврейской семье. Его отец, Захар Давидович Шуфутинский, был врачом и участником Великой Отечественной войны. Когда Михаилу было пять лет, его мать трагически погибла, и мальчика воспитывали дедушка и бабушка по отцовской линии — Давид Яковлевич и Берта Давидовна, уроженцы Украины.

Михаил Шуфутинский с отцом (Фото: instagram* / @mikhail.shufutinsky)

«Мои корни такие: бабушка из Кировограда, дедушка из Черкасс, мама родилась в городе Нежин. Одному мне не повезло — родился в Москве. Но я жил в детстве у них, они меня практически воспитали», — рассказал певец.

Музыка вошла в его жизнь с ранних лет. В семь лет он начал осваивать аккордеон, а позже, поступив в музыкальную школу, перешел на баян. В школьные годы играл на фортепиано в эстрадном оркестре, а с 15 лет, увлекшись джазом, выступал в кафе и ресторанах Москвы в составе различных ансамблей.

После окончания музыкальной школы Шуфутинский поступил в Московское музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, где обучался дирижированию, хоровому искусству и преподаванию музыки. Любопытно, что в те же годы там училась и Алла Пугачева, осваивая аналогичные специальности.

Студенческие годы с Аллой Пугачевой


Михаил Шуфутинский и Алла Пугачева познакомились еще в годы учебы в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова.

По его воспоминаниям, они были в одной компании: могли прогулять пару, помочь друг другу с учебой или просто посмеяться. Но музыка всегда оставалась главным. На занятиях они впитывали опыт лучших педагогов, осваивали сложные произведения, а Пугачева уже тогда была в центре внимания.

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«Алла могла, допустим, явиться в невероятно короткой юбке. Она вообще в те годы всегда одевалась интересно, но вызывающе. При этом у нее были потрясающие длинные рыжие волосы ниже талии! Когда нас заворачивали, мы всей компанией с удовольствием шли либо в кино, либо выпить вина, либо заваливались к кому-нибудь на квартиру», — вспоминает Шуфутинский.

Было у них и тайное место — подвал училища. Будущие звезды приносили туда инструменты и часами импровизировали, полностью отдаваясь музыке.

«Бывало, мы отправлялись к Алле домой — выпить бутылочку вина, пока ее родных нет дома. Нередко и подрабатывали вместе. Халтурили, давая концерты, на которых Алла исполняла своего знаменитого «Робота», а мы аккомпанировали и получали за музыку по 10 рублей», — рассказал артист.

Карьера музыканта


После окончания училища Михаил Шуфутинский решил остаться в Москве, отказавшись от распределения в другой город. Он собрал группу музыкантов и начал работать в «Москонцерте», аккомпанируя разным эстрадным исполнителям.

С коллективом он много гастролировал по стране, а позже отправился в Магадан, где устроился в ресторан «Северный». Именно там он впервые попробовал себя в роли вокалиста.

Михаил Шуфутинский (Фото: instagram* / @mikhail.shufutinsky)

В 1975 году Шуфутинский вернулся в столицу. Сначала сотрудничал с вокальным квартетом «Аккорд», а затем возглавил ансамбль «Лейся, песня». В этот период он записал несколько хитов, среди которых «Прощай, от всех вокзалов поезда», «Кто тебе сказал» и «Где же ты была». Эти песни быстро стали популярными и принесли ему первую известность.

«Песен у нас было, которые пели все. Тогда вышло 5 млн наших альбомов. Мы были популярны. Сплошные гастроли по всей стране. Факелы зажигали из газет, заслоны милиции, чтобы не растерзали. Такое время было» — рассказывал певец.

Переезд в США


В 1981 году Михаил Шуфутинский эмигрировал в США вместе с женой и двумя сыновьями.

«Мне было 32 года, когда я решил использовать шанс и через Израиль добраться до Америки. В 1981 году другого пути уехать из СССР не было. Мне очень хотелось в Нью-Йорк! Своими глазами увидеть мюзиклы, услышать настоящий джаз», — вспоминал артист.

Михаил Шуфутинский (Фото: instagram* / @mikhail.shufutinsky)

Певец признался, что одной из причин переехать в США стало его желание увидеть мир.

«В Америке к тому же жили авторитеты, на музыке которых я вырос. Перебравшись туда, я многое увидел, с некоторыми музыкантами даже удалось познакомиться. Где-то я играл как пианист, где-то участвовал в сведении, где-то просто подсоединял провода. Я научился продюсированию и как продюсер выпустил несколько альбомов Любы Успенской, Михаила Гулько, Майи Розовой, Анатолия Могилевского. А работая в русских кабаках, научился играть "во всех тональностях для всех национальностей"», — рассказал он.

Первой работой Шуфутинского в Америке стало аккомпанирование певице Нине Бродской — они дали 17 концертов. Затем он начал выступать в ресторанах Брайтон-Бич, где основал оркестр «Атаман».

Вскоре его записи стали популярны среди эмигрантов, и Шуфутинский отправился в гастрольный тур по США и Канаде. Параллельно он работал в студиях «Prince Enterprises» и «Yan London Production», а также в русских ресторанах Нью-Йорка. В этот период он записал несколько альбомов: «Побег», «Гулливер», «Атаман», «Амнистия».

В 1983 году выступил продюсером и аранжировщиком альбомов Анатолия Могилевского. В 1986 году вместе с оркестром переехал в Лос-Анджелес, где продолжил выступать и занялся выпуском собственных альбомов.

Возвращение в Россию


С 1992 года Михаил Шуфутинский постоянно проживает в Москве. С 1994 года его гастрольная деятельность охватывает не только Россию, но и множество стран, включая Израиль, Германию, Францию, Грецию, США, Канаду, Турцию, Австрию, Италию, Венгрию, Чехию и государства СНГ.

В 1997 году артист представил публике свою автобиографическую книгу «И вот стою я у черты…».

За свою карьеру Шуфутинский записал 28 сольных альбомов и выпустил множество музыкальных сборников. Песни в исполнении Шуфутинского звучали не только в российских сериалах, но и в голливудских кинолентах, таких как «Москва на Гудзоне», «Красная жара».

Певец Михаил Шуфутинский (фото: РИА Новости / Юрий Сомов)

Личная жизнь Михаила Шуфутинского


Изменил жене


Во время учебы в Московском музыкальном училище имени Ипполитова-Иванова Михаил Шуфутинский встретил свою первую любовь — Татьяну Ростову.

«Он мне понравился — хороший, интеллигентный мальчик. Завязались у нас отношения. Бурлила кровь. Миша говорил, что я очень ему нравлюсь», — делилась Ростова.

Несмотря на сомнения родителей, молодые люди решили пожениться. Как позже признавался артист, главным мотивом для свадьбы стало отсутствие места, где они могли бы побыть наедине. После бракосочетания супруги поселились на даче у родственников Татьяны.

Однако их семейное счастье продлилось недолго. Во время гастролей в Тбилиси Шуфутинский поддался искушению и изменил жене. Узнав об этом, Татьяна возобновила отношения с бывшим возлюбленным, который вернулся из армии.

Михаил Шуфутинский с внуком (Фото: instagram* / @mikhail.shufutinsky)

Лето они провели вместе, но вскоре поняли, что чувства угасли, и приняли решение разойтись. Развод прошел мирно, без скандалов, но и поддерживать тесное общение после этого они не стали.

«Сначала что-то щипало душу, но со временем все поутихло. После этого я видел ее всего один раз в жизни. Мы встретились случайно в Сочи. Тогда у нас не возникло желания обняться. Она была уже замужем. У меня сердце не оборвалось и не воспламенилось», — рассказал артист в программе «Судьба человека».

Позже Шуфутинский признавал, что Татьяна была прекрасной женой, а вот он сам не соответствовал ее идеалу, поэтому их союз оказался недолговечным. Ростова же вспоминала этот брак с теплотой, отмечая, что расстались они без конфликтов, сохранив только хорошие воспоминания.

Второе счастье


В 1970 году Михаил Шуфутинский встретил свою будущую жену Маргариту. Она училась на киномонтажера, но встреча с музыкантом изменила ее планы. Несмотря на возражения родителей, девушка отправилась с возлюбленным в Магадан, сказав родным, что уехала отдыхать по путевке.

Решение было окончательным, и вскоре родные смирились — сначала с их свадьбой в январе 1971 года, а затем и с эмиграцией семьи в США.

До переезда у супругов родились два сына — Дэвид и Антон. Старший в итоге остался в Москве, занявшись продюсерской деятельностью, а младший связал жизнь с американкой и стал преподавателем в университете Филадельфии.

Михаил Шуфутинский (Фото: instagram* / @mikhail.shufutinsky)

Маргарита была настоящей опорой семьи. В трудные времена, когда Михаил еще не добился успеха, она работала парикмахером, помогая обеспечивать детей. Артист признавался, что лишь невероятно мудрая и терпеливая женщина могла вынести его непростой характер. Она же поддерживала семейные связи, собирая близких вместе, даже когда они жили на разных континентах. После ее ухода из жизни такие встречи стали происходить реже.

Трагедия произошла в 2015 году, когда Шуфутинский был на гастролях. Маргарита находилась одна в Лос-Анджелесе, занимаясь, по словам мужа, каким-то переездом. Несколько дней подряд он пытался дозвониться до нее, сначала списывая молчание на разницу во времени.

«Потом я улетел в Израиль и опять позвонил, но нет, она не подходила. Потом Антон ей звонил, никого нет три дня подряд. На третий день младший сын забил тревогу, позвонил в полицию, там спросили разрешения попасть в дом. Полицейские вошли, она уже была мертва», — поделился музыкант.

Михаил Шуфутинский с внуками (Фото: instagram* / @mikhail.shufutinsky)

Хотя серьезных болезней у нее не было, Маргарита страдала сердечной недостаточностью, и именно это стало причиной ее внезапной смерти.

«К сожалению, люди умирают. Я был деревом, а она была землей, из которой это дерево растер и рождает плоды», — сказал Шуфутинский.

Новая возлюбленная


После потери супруги все вокруг напоминало Шуфутинскому о прошлом.

«Это огромная утрата в жизни. Ты сразу не понимаешь: как это произошло? Например, я еду, вижу: столица строится, мой город и ее, она же коренная москвичка. Открыли путепровод, я думаю: "Надо Рите позвонить, сказать". Потом — стоп, куда позвонить? Вот это до сих пор остается», — отметил он.

Артист не пытался заглушить воспоминания, но понимал, что жизнь продолжается. В этот сложный период рядом с ним оказалась Светлана Уразова — танцовщица из его шоу-балета. Их дружеские отношения постепенно переросли в роман, а пресса стала активно обсуждать слухи о возможной свадьбе.

«Не буду ничего отрицать, но у меня сейчас есть любовь. Я состою в отношениях, этот человек со мной 24 года. Она помогла мне пережить смерть Маргариты. После трагедии мы сблизились больше. Для меня это самое важное», — сказал Шуфутинский.

Певец Михаил Шуфутинский и Светлана (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Светлана признавалась, что испытывала чувства к артисту еще во времена его брака. После смерти Маргариты она прилетела в Лос-Анджелес просто, чтобы поддержать его, но со временем стала не только утешением, но и любимой женщиной. Разница в возрасте почти в 30 лет, а также наличие у Светланы дочери от первого брака не стали для Шуфутинского препятствием — он подчеркивал, что его семья приняла избранницу с теплотой.

Певец всерьез задумывался о том, чтобы снова стать отцом. В программе «Ты не поверишь!» на НТВ он делился, что они со Светланой активно работают в этом направлении. При этом вариант с суррогатным материнством пара даже не рассматривала — Михаил Захарович был уверен, что у них все получится естественным путем.

Чем болеет Шуфутинский


Внешне Шуфутинский выглядел здоровым, но на самом деле у него были серьезные проблемы. Ему пришлось перенести сложную операцию по удалению трех позвонков — без вмешательства врачей существовал риск паралича и летального исхода.

Кроме того, у артиста диагностирован «метаболический синдром» — состояние, требующее регулярного контроля за уровнем сахара в крови, а также повышенного внимания к возможным осложнениям, таким как подагра, диабет и простатит.

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#карьера
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Лера Кудрявцева пригрозила судом обвинившим её в избиении няни на глазах у дочери
Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери
07 февраля 2025, 18:22

Лера Кудрявцева (Фото: instagram*/leratv)

Телеведущую Леру Кудрявцеву обвинили в избиении няни на глазах у дочери. Селебрити опубликовала в своем Telegram-канале сообщение, пригрозив авторам скандального поста исками и судами.
«Многое и всякое я уже слышала в свой адрес, на чушь не обращаю внимания давно. Но есть бред с перебором, мимо которого пройти я не могу. Ждите исков и судов, господа нехорошие!» — написала Кудрявцева.
Судя по скриншоту Кудрявцевой, публикация принадлежит Telegram-каналу «Свита короля». В ней сказано, что няня якобы сделала замечание телеведущей за то, что та якобы нецензурно ругалась при детях. В ответ Кудрявцева якобы ударила няню.

Кудрявцева в свою очередь отметила, что не использует нецензурную брань при детях, любит своих нянь и никогда не повышает голос на людей, которые с ней работают.

Ранее стало известно, какой конфуз Волочковой попал на видео.

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Жасмин показала трогательное фото с дочерью в день ее 13-летия
07 февраля 2025, 18:17

Жасмин и Маргарита Шор (Фото: Инстаграм* @jasmin)

Дочь 47-летней Жасмин (Сары Шор) отмечает день рождения. Певица проникновенно поздравила 13-летнюю Маргариту в своем блоге.
Дочь исполнительницы учится в Ломоносовской школе в Москве, в которую ходят дети многих звезд отечественного шоу-бизнеса. Примечательно, что здесь год обучения стоит более полутора миллиона рублей.

«Вспоминаю себя в 13 лет: я вела дневник с детскими секретиками, носилась по улице с подружками, и самой большой проблемой в моей жизни был не очень понятный учебник по химии. Маргарита взрослеет невероятными темпами: свои песни, свои взгляды, которые она уже готова твердо отстаивать, и всё же: пусть, дочка, беззаботное детство еще немного погостит в твоей жизни! Мы, твоя семья, очень тебя любим и всегда поддержим», — написала Жасмин под публикацией.

Она также поздравила Маргариту с премьерой трека. Девочка решила пойти по стопам матери и стать певицей.

Напомним, от первого брака у Жасмин есть сын Михаил, от второго брака — дочь Маргарита и сын Мирон.

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Конфуз Анастасии Волочковой в гримерке случайно попал на видео
Волочкова нечаянно показала парик, снимая пса в гримерке
07 февраля 2025, 17:57

Анастасия Волочкова (Фото: instagram*/volochkova_art)

Экс-прима Большого Анастасия Волочкова нечаянно «засветила» в кадре парик во время осмотра ее гримерки. Как пишет 7Дней.ru, знаменитость хотела заснять пса по кличке Дозор, но «захватила» кулек с волосами на столе.
Относительно недавно эпатажная балерина говорила о печальном состоянии своих волос. По ее словам, во всем виноваты мастера по наращиванию.

«Когда наращивала волосы, потом сняла их вместе со своими. Поэтому решила больше никаких экспериментов не проводить. У меня по природе волосы достаточно тонкие. Когда на них нарастили огромное количество прядей, они утяжелили мои родные волосы», — пояснила Волочкова.
Она добавила, что до сих пор не привыкла к парику, хоть он ее и выручает, ведь не нужно мучиться с укладкой.

«Парик надела и уже готова», — сказала балерина.

Ранее сообщалось, чей женой стала Надежда Оболенцева.

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#мир
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#шоу-бизнес
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Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Швидлером
07 февраля 2025, 17:32

Надежда Оболенцева (Фото: instagram*/nadineobolentseva)

Сетевая знаменитость Надежда Оболенцева замужем за миллиардером Евгением Швидлером. Как пишет StarHit, никто не был в курсе, что торжество произойдет так стремительно. О планах Оболенцевой сообщалось в начале января. По сообщениям инсайдеров, свадьба была скромной.
«… Пожадничала деталей, бывает, ну и черт с ними. Хупа и минимум гостей — вот что мы знаем. Ну вот и платье, да. Увы, не корсет Сергеенко», — гласит наперебой звездная хроника.

Швидлер в свои 60 лет является уже четвертым мужем Оболенцевой, с бывшей супругой мужчина разошелся семь лет назад.

«Поздравляем эту мощную пару и продолжаем ставить лайки основательнице интеллектуального клуба», — писала журналистка Ксения Собчак, рассекретившая роман первой.

Оболенцева и Швидлер состояли в отношениях с 2022 года.

Ранее стало известно, с кем больше не сотрудничает дизайнер Гоша Рубчинский.

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Тяжелый развод, запой и депрессия: как сейчас живет похудевшая на 40 килограмм звезда «Кадетства» Павел Бессонов
07 февраля 2025, 17:27

Павел Бессонов (фото: instagram* / @bessonovpavell)

7 февраля Павлу Бессонову исполняется 34 года. В детстве Павел Бессонов сталкивался с травлей из-за лишнего веса, но со временем именно его комплекция помогла ему получить роль добродушного кадета Перепечко. С тех пор многое изменилось: актер давно оставил этот образ в прошлом и сильно изменился внешне. О его болезни и причинах развода расскажет «Радио 1».

От «Ералаша» до «Кадетства»


В отличие от своего экранного героя, деревенского парня Степана Перепечко, Павел Бессонов родился в Москве в семье повара. Его жизнь изменила случайность: увидев по телевизору объявление о наборе в актерскую школу, он загорелся идеей туда поступить. Уже через год фотографии мальчика попали в картотеку «Мосфильма», а в начале 2000-х он начал сниматься в «Ералаше».

В детском тележурнале Паша появился в эпизодах «Добро пожаловать!», «Сыщик» и «А где Вася?», а затем получил небольшие роли в сериалах «Лебединый рай» и «Фирменная история». Последний проект снимал Сергей Арланов, и именно сотрудничество с ним открыло Бессонову дорогу к популярности — он сыграл кадета Перепечко в «Кадетстве».

Трудности на съёмках и проблемы с учебой


В 2006 году Павел Бессонов стал кумиром подростков, блестяще воплощая образ наивного деревенского парня. Однако на съемках ему приходилось сталкиваться с трудностями. Например, ради одной сцены в «Кадетстве» он съел несколько плиток шоколада за 12 дублей, хотя терпеть его не мог.

К тому же звукорежиссеры сначала критиковали артиста за невнятную дикцию — половину слов он попросту «проглатывал».

Павел Бессонов (фото: кадр из сериала «Кадетство»)

Из-за плотного съемочного графика Бессонов практически не успевал учиться и виделся с друзьями крайне редко.

«Мне приходится разрываться на два города. Но я учусь в обычной школе, может, в экстернате было бы проще. Хотя, если честно, не знаю. С одноклассниками не то чтобы общаюсь, мне одна девушка пишет. Как-то написала, я не ожидал, но было приятно», — рассказал артист.

Во втором сезоне «Кадетства» герой Перепечко оказывался между двух огней — Вероникой и Анжелой. В это же время и у самого актера появилась возлюбленная, ради которой он регулярно ездил в Новгород. Однако личная жизнь оставалась тайной: Бессонов так и не раскрыл имени девушки, а их роман быстро сошел на нет.

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Пока персонаж Павла перекочевал в продолжение истории — сериал «Кремлевские курсанты», сам актер уже уставал от однообразного образа.

«После того как закончилась эта эпопея с "Кадетством", "Курсантами", я принципиально не соглашался ни на какие роли, да и не предлагали ничего серьезного. А хотелось как-то расти. Понятно, что моему герою 15 лет, но мне-то нет», — поделился Бессонов.

Он попробовал себя в других проектах: сыграл Мишу Белянина в «Универе. Новой общаге», появился в «Диком», «Степных волках», комедии «Домоправитель» и драме «Экспириенс». Однако после небольшой роли в детективе «Отдел» Бессонов неожиданно пропал с экранов почти на девять лет.

Павел Бессонов (фото: instagram* / @bessonovpavell)

Болезненный развод


После разрыва с загадочной возлюбленной из Новгорода о личной жизни Павла Бессонова долгое время не было известно ничего. По совету родителей он поступил в Академию труда и социальных отношений, чтобы получить практичную профессию. А летом 2010 года отправился отдыхать на Черное море, где встретил рыжеволосую модель Зинаиду Мартынову.

Чтобы добиться ее расположения, Павлу пришлось приложить усилия: сначала раздобыть номер телефона, а затем уговорить ее на первое свидание. Их романтическая история привела к свадьбе в 2013 году, а сам Бессонов в это время пытался найти себя вне образа Перепечко.

«Кем только ни работал за последние 10 лет. И в салоне красоты администратором, и личным помощником, и шарики воздушные продавал в зоопарке, и ресторан пытались с другом открыть. Вот последнее место работы — в ломбарде золото принимал», — рассказывал Бессонов в 2016-м.

Павел Бессонов (фото: instagram* / @bessonovpavell)

Супруги мечтали о детях, но их надежды не оправдались, а уже в 2015 году брак неожиданно рухнул.

«Мы никогда не ругались. И тут в один момент поругались очень сильно. Причем на фоне ревности — так получилось, что ночью я отсутствовал дома, я ушел к родителям. А жена ночью переписку увидела и подумала, что я что-то не то сделал, возможно. Я с девушкой, со старой подругой переписывался», — рассказал актер в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Однажды, после ссоры, Павел переночевал у родителей, а утром вернулся домой, чтобы помириться. Однако Зинаида не поверила в искренность его слов и отказалась возобновлять отношения. Было ли это следствием накопившихся проблем или угасания чувств, актер так и не понял.

Бывшая жена быстро исчезла из его жизни, сменив не только фамилию, но и имя. Развод дался Бессонову тяжело: сначала он начал выпивать, а затем и вовсе потерял аппетит.

«Запой был два месяца активный, а все остальное тянулось в течение двух лет. Я не останавливался. Я те два года из дома не выходил», — признавался актер.

Как сейчас живет Павел Бессонов


Развод стал для Бессонова серьезным испытанием, оставившим глубокий след. Потеря аппетита привела к резкому снижению веса — актер сбросил 40 килограммов, но даже после этого его чувство голода так и не восстановилось полностью.

«У меня булимия была, проявилась на тот момент. Я ел, но все обратно. Со временем я от этого избавился. К психологу обращался по своим проблемам», — рассказал Павел.

Первым шагом к выходу из депрессии стало предложение отца отправиться в Испанию, чтобы сменить обстановку и отвлечься.

«Разорву, наверное, свой паспорт и останусь там навсегда. Ну, может, я утрирую, конечно, но пока такое желание — ни о чем не думать. А вообще я сейчас пишу сценарий совместно с ребятами из ВГИКа. Хочу фильм снять с нуля. Написать сценарий, срежиссировать от и до. Хочется сделать что-то наподобие "Мальчишник в Вегасе". Больше ничего пока не скажу: это секрет. Скажу лишь, что это будет комедия. Вот в этом бы хотелось состояться, очень много идей интересных, в том числе и серьезных. Если все-таки паспорт не порву в Испании — вернусь и все задуманное сделаю», — поделился актер.

Павел Бессонов и Александр Головин (фото: instagram* / @bessonovpavell)

Несмотря на годы, прошедшие после «Кадетства», Бессонов так и не попробовал себя в режиссуре или сценарном деле, а возвращаться к прежнему весу не спешил.

Спустя долгий перерыв в кино он вновь появился на экране — 1 февраля 2024 года состоялась премьера фильма «Брат 3». Проект не связан с картинами Алексея Балабанова, хотя его сюжет также посвящен криминальному миру.

Однако в последние годы кино перестало быть для Бессонова главным приоритетом. Он активно занимается общественной деятельностью: стал муниципальным депутатом 2-го округа, работая над улучшением жизни в поселении Кокошкино, а в 2023 году был назначен заместителем председателя МО ДОСААФ — организации, содействующей армии, авиации и флоту России.

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