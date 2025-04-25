Дубцова высказалась об отношениях с Натаном после шоу «Сокровища императора»

Натан и Ирина Дубцова (Фото: Telegram-канал @natanonline)
Ирина Дубцова приняла участие в популярном проекте «Сокровища императора» в паре с Натаном. На съемках шоу певица, как показалось многим, слишком много капризничала. Некоторые зрители назвали поведение Ирины недостойным.
Спустя время исполнительница объяснила, что заболела на съемках и чувствовала себя плохо.
Певица подчеркнула, что осталась довольна общением с Натаном. Несмотря на то, что у них случались мелкие конфликты, Ирина считает рэпера надежным партнером. Она добавила, что у нее нет романтического интереса к музыканту.
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«В первых сериях я болею. Что-то хватанула в самолете по дороге на реалити. Конечно, я не нытик и очень собранная всегда. Но монтаж делает из каждого героя шоу определенного персонажа, если есть, на чем сделать акцент», — слова Дубцовой приводит «7Дней».
Певица подчеркнула, что осталась довольна общением с Натаном. Несмотря на то, что у них случались мелкие конфликты, Ирина считает рэпера надежным партнером. Она добавила, что у нее нет романтического интереса к музыканту.
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Екатерина Коршунова