Дубцова высказалась об отношениях с Натаном после шоу «Сокровища императора»

Астролог Василиса Володина ушла из передачи «Давай поженимся» во время пандемии. Как пишут бьюти-обозреватели, женщина заявляла об опасениях за свою жизнь, когда все остальные продолжали работу. При этом Володина обвинила свою коллегу Ларису Гузееву в том, что та якобы настояла, чтобы астролог ушла насовсем.