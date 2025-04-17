Натан рассказал о серьезной травме после участия в шоу «Богатырские игры»

NATAN (Фото: ВКонтакте @natan_official)
39-летний певец Натан поделился своими проблемами со здоровьем, возникшими после участия в проекте «Богатырские игры» на канале СТС. Артист, который вернулся на телевидение после скандала на шоу «Звезды в джунглях», признался, что не может полноценно заниматься спортом из-за травмы, полученной во время соревнований. Об этом пишет «Voice».
На «Богатырских играх» участники проходили испытания на силу, ловкость и выносливость. Натан, стремясь показать максимум своих возможностей, поднял бочки весом 200 кг.
Однако нагрузка оказалась слишком великой: у Натана диагностировали грыжу размером 6 мм, которая мешает ему не только заниматься спортом, но и нормально передвигаться.
Ранее юморист Евгений Петросян стал объектом внимания после неожиданного предложения певицы Славы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Однако нагрузка оказалась слишком великой: у Натана диагностировали грыжу размером 6 мм, которая мешает ему не только заниматься спортом, но и нормально передвигаться.
«Не рассказывал вам до последнего, но теряю форму, поскольку не могу сейчас заниматься в зале по причине «производственной травмы». Придется еще долго восстанавливаться», — сообщил артист.
Ранее юморист Евгений Петросян стал объектом внимания после неожиданного предложения певицы Славы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова