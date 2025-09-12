«Фаворита нет»: Музыкальный критик высказался об участниках «Интервидения»

12 сентября 2025, 19:17

Соседов: реакцию аудитории первого «Интервидения» за 30 лет сложно предугадать

Фото: Istock/cookelma

20 сентября Подмосковье впервые за десятилетия проведёт финал конкурса «Интервидение». В нём выступят артисты из Казахстана, Беларуси, США и других стран. Музыкальный критик Сергей Соседов высказался о некоторых артистах.





В беседе с Общественной Службой Новостей Соседов заявил, что не видит явных фаворитов. О белорусской участнице Анастасии Кравченко он сказал, что у неё хороший вокал, но не хватает мощи и разнообразия в голосе.



Казахстанский представитель Amre, по словам критика, обладает гибким голосом и чувством ритма, но его ещё нужно увидеть на большой сцене. Соседов подчеркнул, что не спешит с прогнозами, так как непонятно, как будет голосовать аудитория.

«Дайте время, чтобы разобраться. В последний раз этот конкурс прошёл в 1993 году после распада СССР, с тех пор многое изменилось, и нужно пока адаптироваться», — пояснил Сергей.

