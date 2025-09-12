«Потерялась как гражданка»: Запашный предложил новый статус для Пугачёвой
Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что певицу Аллу Пугачёву необходимо признать врагом народа.
В беседе с «NEWS.ru» Запашный объяснил свои слова антироссийской деятельностью и высказываниями певицы. Дрессировщик отметил, что больше не считает Пугачёву гражданкой России.
«Она потерялась для меня как гражданка. А песни я признаю, они были, есть и будут хорошими, в своё время спетые ею. Какое к ней отношение? Я её с удовольствием игнорирую. Я более резок в своих оценках, я считаю, что определение «враг народа» оно более маркирующее», — высказался Запашный.Гендиректор цирка прокомментировал разницу между статусом иноагента и званием «враг народа». Он указал, что, в отличие от иноагентов, «враг народа» не может вести бизнес в стране и подлежит тюремному заключению.