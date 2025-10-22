«Думал, что я комик»: The Limba объяснил шутку про «большие икры» у девушек
The Limba оправдался за шутку про «большие икры» у девушек
Рэпер The Limba объяснил своё недавнее заявление о «рэд флагах» у девушек, которое вызвало бурную реакцию в соцсетях. Об этом сообщает Super.
Ранее музыкант сказал, что большие икры у женщин для него — антипатичный признак, после чего в сети его обвинили в женоненавистничестве и «отменили».
В интервью «Вписке» артист заявил, что его слова были всего лишь неудачной шуткой.
«По поводу икр — это стопроцентная шутка. Я насмотрелся стендапов и думал, что я комик. Я просто не понял, что мои слова могут вот так всерьёз воспринять», — заявил певец.После волны критики The Limba признался, что сначала расстроился, но затем решил не придавать ситуации слишком большое значение — ведь, по его словам, даже скандал может сыграть на руку артисту.