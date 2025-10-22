«Думал, что я комик»: The Limba объяснил шутку про «большие икры» у девушек

22 октября 2025, 18:52

The Limba оправдался за шутку про «большие икры» у девушек

The Limba (Фото: Instagram* / @thelimba)

Рэпер The Limba объяснил своё недавнее заявление о «рэд флагах» у девушек, которое вызвало бурную реакцию в соцсетях. Об этом сообщает Super.





Ранее музыкант сказал, что большие икры у женщин для него — антипатичный признак, после чего в сети его обвинили в женоненавистничестве и «отменили».



В интервью «Вписке» артист заявил, что его слова были всего лишь неудачной шуткой.



