«Цунами дерьма»: Иосиф Пригожин высказался о новой музыке

22 октября 2025, 18:02

Иосиф Пригожин раскритиковал молодых артистов

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Instagram* / @valeriya)

Продюсер Иосиф Пригожин на презентации нового альбома своей супруги Валерии в Москве поделился мнением о современной музыкальной индустрии. Об этом сообщает Super.





Он признался, что не понимает нынешние тренды и считает, что артистам не хватает индивидуальности.





«В виде цунами столько дерьма на нас налетело. Там и имён нет, кликухи одни, наколки, ты не понимаешь, где там лицо у него, потому что он весь разрисованный. Я за индивидуальность. Когда все одинаковые, жуют слова, ты думаешь: "А что он спел сейчас? Какое там слово?" А ты же хочешь понимать, сопереживать — в этом вопрос», — отметил продюсер.