«Цунами дерьма»: Иосиф Пригожин высказался о новой музыке
Иосиф Пригожин раскритиковал молодых артистов
Продюсер Иосиф Пригожин на презентации нового альбома своей супруги Валерии в Москве поделился мнением о современной музыкальной индустрии. Об этом сообщает Super.
Он признался, что не понимает нынешние тренды и считает, что артистам не хватает индивидуальности.
«В виде цунами столько дерьма на нас налетело. Там и имён нет, кликухи одни, наколки, ты не понимаешь, где там лицо у него, потому что он весь разрисованный. Я за индивидуальность. Когда все одинаковые, жуют слова, ты думаешь: "А что он спел сейчас? Какое там слово?" А ты же хочешь понимать, сопереживать — в этом вопрос», — отметил продюсер.Пригожин подчеркнул, что, по его мнению, современным исполнителям стоит уделять больше внимания развитию вкуса и образованности. Он считает, что нужно впитывать хорошее искусство — книги, кино, настоящую музыку.