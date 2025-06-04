Незамужняя Светлана Светикова раскрыла необычное имя дочери
Незамужняя Светлана Светикова дала дочери свою фамилию и имя Луна
28 мая Светлана Светикова стала мамой в третий раз — у нее родилась дочка. В личном блоге артистка рассказала, как назвала малышку.
Певица поделилась, что назвала девочку Луной.
«Ударение на "у". Называю еще Лу, Лулу. Это имя я ей дала еще несколько лет назад. Не была уверена, что снова решусь на ребеночка, но с именем была уверена. Так и получилось. Мой свет Луны теперь со мной», — написала знаменитость.
Светлана уточнила, что дала дочери фамилию Светикова. Многодетная мама призналась, что впереди ее ждут тренировки, правильное питание и прогулки на свежем воздухе. Она сразу решила приводить себя в форму.
Напомним, у артистки также есть двое сыновей: 11-летний Милан и 7-летний Кристиан.
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