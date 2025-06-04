Незамужняя Светлана Светикова раскрыла необычное имя дочери

04 июня 2025, 18:39

Незамужняя Светлана Светикова дала дочери свою фамилию и имя Луна

Светлана Светикова (Фото: Инстаграм* @svetikova_music)

28 мая Светлана Светикова стала мамой в третий раз — у нее родилась дочка. В личном блоге артистка рассказала, как назвала малышку.





Певица поделилась, что назвала девочку Луной.





«Ударение на "у". Называю еще Лу, Лулу. Это имя я ей дала еще несколько лет назад. Не была уверена, что снова решусь на ребеночка, но с именем была уверена. Так и получилось. Мой свет Луны теперь со мной», — написала знаменитость.