«Не могу понять, что за феномен»: Куклачев рассказал, что его кошкам нравятся песни SHAMAN

Дрессировщику Куклачеву нравятся песни SHAMAN
Юрий Куклачев (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Кошкам Юрия Куклачева нравятся песни Ярослава Дронова (SHAMAN). Об этом знаменитый дрессировщик рассказал Общественной Службе Новостей. Он пояснил, что у него самого хорошие вокальные данные и слух, но из-за высокой загруженности артист не пробует себя в музыке.



«Вы знаете, удивительное дело: мои кошки обожают его песни, я сам не могу понять, что это за феномен. Теперь я и сам подсел на его творчество. Меня как раз Ярослав очень вдохновляет и заставляет работать с двойной силой», — прокомментировал укротитель «усатых» и «полосатых».
Недавно Юрий Куклачев блестяще выступил на концерте по случаю Дня защиты детей вместе с певицей Айзой, однако, по его словам, он уже занят любимым делом и заниматься пением не планирует.
Никита Кротов

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