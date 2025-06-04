«Не могу понять, что за феномен»: Куклачев рассказал, что его кошкам нравятся песни SHAMAN
Дрессировщику Куклачеву нравятся песни SHAMAN
Кошкам Юрия Куклачева нравятся песни Ярослава Дронова (SHAMAN). Об этом знаменитый дрессировщик рассказал Общественной Службе Новостей. Он пояснил, что у него самого хорошие вокальные данные и слух, но из-за высокой загруженности артист не пробует себя в музыке.
«Вы знаете, удивительное дело: мои кошки обожают его песни, я сам не могу понять, что это за феномен. Теперь я и сам подсел на его творчество. Меня как раз Ярослав очень вдохновляет и заставляет работать с двойной силой», — прокомментировал укротитель «усатых» и «полосатых».Недавно Юрий Куклачев блестяще выступил на концерте по случаю Дня защиты детей вместе с певицей Айзой, однако, по его словам, он уже занят любимым делом и заниматься пением не планирует.