«Не могу понять, что за феномен»: Куклачев рассказал, что его кошкам нравятся песни SHAMAN

04 июня 2025, 18:24

Дрессировщику Куклачеву нравятся песни SHAMAN

Юрий Куклачев (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Кошкам Юрия Куклачева нравятся песни Ярослава Дронова (SHAMAN). Об этом знаменитый дрессировщик рассказал Общественной Службе Новостей. Он пояснил, что у него самого хорошие вокальные данные и слух, но из-за высокой загруженности артист не пробует себя в музыке.







«Вы знаете, удивительное дело: мои кошки обожают его песни, я сам не могу понять, что это за феномен. Теперь я и сам подсел на его творчество. Меня как раз Ярослав очень вдохновляет и заставляет работать с двойной силой», — прокомментировал укротитель «усатых» и «полосатых».

