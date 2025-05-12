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«Думал, само пройдет»: актер Денис Матросов рассказал об экстренной операции

Актер Денис Матросов рассказал, как попал в больницу
Денис Матросов (Фото: Инстаграм* @denismatrosov)

Денис Матросов (Фото: Инстаграм* @denismatrosov)

В октябре прошлого года российского актера Дениса Матросова доставили в больницу и сделали срочную операцию. Подробностями артист поделился лишь сейчас.
В разговоре с WomanHit он раскрыл, что травмировал локоть — Дмитрий «неудачно ударился» прямо перед премьерой спектакля «Сирано де Бержерак».

«К врачу не пошел, думал, само пройдет, отработал еще несколько спектаклей. Как итог, затянул. Воспаление, случился бурсит, подскочила высокая температура. Больница и срочная операция в три часа ночи», — признался артист.

Со слов Матросова, спустя некоторое время после операции он начал выступать снова, поскольку не мог подвести коллег и зрителей. За кулисами в то время дежурил хирург, который перед спектаклем дал Денису обезболивающее и перевязал руку.

«Слава богу, все прошло хорошо. Странное совпадение: мой Сирано страдает от боли в этой руке по сюжету. Его беспокоит рана, полученная в битве под Аррасом», — откровенничал актер.

Кстати, «производственные» травмы у артиста случаются редко. Он подчеркнул, что на съемках прибегает к услугам «специально обученных людей». В театре, к сожалению, это не предусмотрено.

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Зепюр Брутян и Павел Прилучный отпраздновали годовщину свадьбы в Таиланде
12 мая 2025, 21:30

Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)

Зепюр Брутян и Павел Прилучный отпраздновали годовщину свадьбы на курорте.
Звезда сериала «Закрытая школа» обрел гармонию в союзе с Брутян. Пара воспитывает общего сына Микаэля. Прилучный уточнил, что благодаря Зепюр вся семья чувствует себя счастливой. Сегодня влюбленные отпраздновали кожаную свадьбу.

Звезда комедии «Неприличные гости» показали кадры с памятного дня. 28-летняя актриса опубликовала черно-белое романтическое видео со дня бракосочетания, где пара танцевала.

«12 мая — кожаная свадьба. Три года как кожаное кресло: уютно, удобно, уже свое. Люблю тебя до Луны и обратно. Дальше — только круче!», — отметил Павел.

Подписчики поздравили супругов с годовщиной свадьбы.

«Всегда будьте такими счастливыми», «За вашими плечами уже три года совместной жизни, состоящих из счастья и радости, препятствий и трудностей, совместного смеха и слез. И все это вы прошли вместе, держась за руки», «Лучшая пара во всем мире, любите и будьте счастливы вечно», «Взаимообожания», — подчеркнули поклонники.

В этот раз актеры и их дети поехали в Таиланд. Влюбленные, держась за руки, показали, как прогуливаются по улицам за границей и катаются на лодке. Прилучный снял эффектные кадры с Брутян, которая в белой косынке, топе и длинной юбке из легкой ткани сидела на берегу Тихого океана. С Зепюр и Павлом отправился отдыхать и сын актера от Агаты Муцениеце.

Тимофей, который теперь живет с отцом, держал Брутян за руку.

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«Думал, само пройдет»: актер Денис Матросов рассказал об экстренной операции

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#свадьба
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#актриса
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Дочь Волочковой привезла новоиспечённого мужа в особняк матери на Рублёвке
12 мая 2025, 21:19

Ариадна Волочкова и Никита Григорян (фото: Instagram* @volochkova_art)

Две недели назад Анастасия Волочкова выдала замуж единственную дочь. 19-летняя Ариадна стала женой бизнесмена Никиты Григоряна.
Долгое время обсуждалось, что между балериной и новоиспечённым зятем сложились далеко не хорошие отношения. Незадолго до свадьбы Волочкова нелестно высказалась в адрес молодого человека, а на самом торжестве якобы поругалась с ним, поэтому уехала первая.

Однако артистка уверяет, что это всё слухи. По её словам, ей пришлось уехать рано, поскольку на следующей день у неё был запланирован концерт. Также Анастасия заявила, что у неё с Никитой выстроились хорошие отношения.

Накануне Ариадна с мужем приехали в гости к Волочковой, в её особняк на Рублёвке. Они ещё раз отметили свадьбу, но уже в более домашней обстановке.

«Вчера она с Никитой и друзьями приезжали в гости, чтобы отметить в домашней обстановке», – рассказала балерина в личном блоге.
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#шоу-бизнес
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Сын Дмитрия Нагиева впервые высказался о младшем брате – внебрачном наследнике актёра
Кирилл Нагиев впервые высказался о 16-летнем браке Марке
12 мая 2025, 21:03

Кирилл Нагиев (фото: Instagram* @kirill_nagiev)

Сын Дмитрия Нагиева впервые публично высказался о младшем брате. Только недавно были обнаружены доказательства того, что у актёра есть внебрачный сын.
Сам Нагиев уже рассказывал журналистам о младшем наследнике. Он усомнился, что 16-летний Марк станет артистом. Этого парню не желает и старший брат Кирилл.

«Мы его отговариваем, говорим: "Будь финансистом, пожалуйста". Но там уже не то что зумеры, там уже альфа-зумеры. Своя волна. Я уже не понимаю, о чём он говорит в принципе. На каком-то своём языке молодёжь говорит», – заявил Кирилл Нагиев в беседе с журналистами на премьере сериала «Чужие деньги».
Актёр также добавил, что совсем скоро публика познакомится с Марком, который рано или поздно должен «выйти из сумрака».

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«Было понятно, что не очень пойдёт»: Авербух раскрыл, почему Киркоров не смог встать на коньки
Авербух не смог подобрать Киркорову коньки, поэтому тот не вышел на лёд
12 мая 2025, 20:41

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров должен был выйти на лёд, однако ему не удалось это сделать. Фигурист Илья Авербух в интервью Ксении Собчак рассказал, что стало препятствием на пути певца.
Тренер рассказал, что Киркоров должен был танцевать на льду. Артист посетил несколько тренировок, однако Авербух понял, что дальше это, вероятнее всего, дело «не пойдёт».

«Филипп Бедросович пробовал несколько тренировок, но было понятно, что не очень пойдёт. Всё-таки он очень высокий, мы не нашли ему размер», – признался Авербух в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
Фигурист также отметил, что помимо Киркорова хотел бы увидеть на льду и других российских звёзд, например, Марка Эйдельштейна, Юлию Снигирь, Zivert и Полину Гагарину.

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Собчак нецензурно выразилась в адрес журналистов РБК, перепутавших фото её матери и умершей Нины Гребешковой
Журналисты РБК перепутали фото матери Собчак и умершей Нины Гребешковой
12 мая 2025, 19:53

Нина Гребешкова и Людмила Нарусова (фото: РИА Новости: Руслан Кривобок/Павел Бедняков)

Журналисты РБК перепутали фотографию матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой и умершей заслуженной артистки России Нины Гребешковой. Журналистка оперативно отреагировала на ошибку издания.
Собчак опубликовала скриншот поста РБК о смерти Гребешковой, но с фотографией своей матери. Под снимком телезвезда оставила комментарий с нецензурной лексикой.

«РБК, вы *** (сдурели – прим. ред.)?», – обратилась к журналистам Ксения в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
Спустя некоторое время фотография к посту была изменена. Руководитель объединённой редакции РБК Пётр Канаев принёс Ксении Собак и читалям своего издания публичные извинения в личном блоге.

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