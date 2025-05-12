«Думал, само пройдет»: актер Денис Матросов рассказал об экстренной операции

Денис Матросов (Фото: Инстаграм* @denismatrosov)
В октябре прошлого года российского актера Дениса Матросова доставили в больницу и сделали срочную операцию. Подробностями артист поделился лишь сейчас.
В разговоре с WomanHit он раскрыл, что травмировал локоть — Дмитрий «неудачно ударился» прямо перед премьерой спектакля «Сирано де Бержерак».
Со слов Матросова, спустя некоторое время после операции он начал выступать снова, поскольку не мог подвести коллег и зрителей. За кулисами в то время дежурил хирург, который перед спектаклем дал Денису обезболивающее и перевязал руку.
Кстати, «производственные» травмы у артиста случаются редко. Он подчеркнул, что на съемках прибегает к услугам «специально обученных людей». В театре, к сожалению, это не предусмотрено.
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«К врачу не пошел, думал, само пройдет, отработал еще несколько спектаклей. Как итог, затянул. Воспаление, случился бурсит, подскочила высокая температура. Больница и срочная операция в три часа ночи», — признался артист.
Со слов Матросова, спустя некоторое время после операции он начал выступать снова, поскольку не мог подвести коллег и зрителей. За кулисами в то время дежурил хирург, который перед спектаклем дал Денису обезболивающее и перевязал руку.
«Слава богу, все прошло хорошо. Странное совпадение: мой Сирано страдает от боли в этой руке по сюжету. Его беспокоит рана, полученная в битве под Аррасом», — откровенничал актер.
Кстати, «производственные» травмы у артиста случаются редко. Он подчеркнул, что на съемках прибегает к услугам «специально обученных людей». В театре, к сожалению, это не предусмотрено.
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Ольга Енгалычева