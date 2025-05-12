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Собчак нецензурно выразилась в адрес журналистов РБК, перепутавших фото её матери и умершей Нины Гребешковой

Журналисты РБК перепутали фото матери Собчак и умершей Нины Гребешковой
Нина Гребешкова и Людмила Нарусова (фото: РИА Новости: Руслан Кривобок/Павел Бедняков)

Нина Гребешкова и Людмила Нарусова (фото: РИА Новости: Руслан Кривобок/Павел Бедняков)

Журналисты РБК перепутали фотографию матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой и умершей заслуженной артистки России Нины Гребешковой. Журналистка оперативно отреагировала на ошибку издания.
Собчак опубликовала скриншот поста РБК о смерти Гребешковой, но с фотографией своей матери. Под снимком телезвезда оставила комментарий с нецензурной лексикой.

«РБК, вы *** (сдурели – прим. ред.)?», – обратилась к журналистам Ксения в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».
Спустя некоторое время фотография к посту была изменена. Руководитель объединённой редакции РБК Пётр Канаев принёс Ксении Собак и читалям своего издания публичные извинения в личном блоге.

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Жене рэпера Feduk массово пишут слова поддержки: что случилось
Супруга Feduk Саша Новикова объяснила свою грусть на фотографиях
12 мая 2025, 19:22

Саша Новикова и Feduk (фото: Instagram* @howtosasha)

Подписчики заподозрили, что в жизни Саши Новиковой не всё так гладко, и начали писать ей в соцсетях слова поддержки. Такие выводы неравнодушные поклонники сделали из-за постоянного отсутствия улыбки на лице девушки в последнее время.
Сообщений было настолько много, что дабы пресечь поток вопросов, жена рэпера Feduk решила публично объясниться сразу перед всей аудиторией.

Новикова пояснила, что у неё всё хорошо. А грустные фото были сняты одним поздним вечером, когда она собирала чемоданы: мол, какие уж тут улыбки?

«Столько неравнодушных к отсутствию улыбки людей! В 10 вечера, неделю назад собирала чемодан и фотографировала луки. Уже пожалела, что выложила», – написала в личном блоге супруга певца.
Также девушка поделилась радостной новостью из жизни своей трёхлетней дочери. На днях Нина съела первое мороженое.

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«В 8 лет вряд ли он мог стать отцом»: сын Никаса Сафронова отреагировал на заявление об очередном внебрачном сыне отца
Лука Сафронов назвал «старой историей» слова Гибаса Вакариса о родстве с Никасом
12 мая 2025, 19:14

Никас Сафронов (фото: Instagram* @safronov_nikas)

Сын Никаса Сафронова Лука ответил на заявление Гибаса Вакариса, называющего себя внебрачным сыном художника.
«Это старая история. Таких людей всё больше и больше с каждым годом, поэтому мы уже устали от этого», – заявил Лука Сафронов-Затравкин в беседе с aif.ru.
Мужчина пояснил, что периодически появляются люди из недружественных государств, которые хотят заработать на имени его отца. В связи с этим, их истории не имеют ничего общего с реальностью.

Лука также рассказал, что однажды объявился очередной «сын» Сафронова которому на тот момент был 61 год. Таким образом, несложные математические расчёты приводят к тому, что Никас стал отцом в восемь лет.

Также он вспомнил ещё одну абсурдную историю. Однажды некий мужчина всеми способами пытался за 100 тысяч рублей попасть на телевидение, чтобы рассказать там о родстве с художником. К счастью, ему не удалось провести эту аферу.

Ранее в этот день стало известно, что жительница Литвы требует проведения ДНК-теста. Она заявляет, что в 1984 году родила от Сафронова сына. Гибасу Вакарису о его настоящем отце она рассказала лишь пять лет назад.

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*запрещён в РФ
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«Узнал, что забеременела, побежал и купил кольцо»: актёр Стас Бондаренко признался, что не хотел жениться во второй раз
Актёр Стас Бондаренко признался, что не хотел жениться во второй раз
12 мая 2025, 18:58

Стас Бондаренко и Аурелия Алёхина (фото: Telegram @st_bondarenko)

Стас Бондаренко не планировал жениться во второй раз после развода. 39-летний актёр решился на предложение руки и сердца Аурелии Алёхиной после новости о том, что девушка ждёт ребёнка.
Артист восемь лет назад женился на модели Аурелии Алёхиной. Для Станислава это был не первый брак. Ещё будучи студентом, он узаконил отношения с коллегой Юлией Чиплиевой, которая родила ему сына Марка. Однако через семь лет они расстались.

В браке с Алёхиной Бондаренко воспитывает двоих дочерей: семилетнюю Алексию и шестилетнюю Микаэлу. Вспоминая, как сделал предложение нынешней жене, Стас признался, что не проявил фантазию и креатив. Вскоре выяснилось, что Аурелия не любит сюрпризы и даже боится их, поскольку предпочитает самостоятельно управлять ситуацией.

«Это был второй брак. После первого брака я не хотел свадьбу, естественно. Я фантазию не проявлял никакую. Делая предложение, даже не думал, будет ли у нас свадьба и какая. Я узнаю, что Аурелия забеременела, я побежал быстро, купил кольцо и отдал ей. Вот тебе – выходи замуж!», – рассказал Бондаренко в ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
Также актёр вспомнил, что тогда возлюбленная радовалась, что он не встал на колено. Теперь он согласовывает с ней все сюрпризы.

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Оксана Самойлова оставила Джигана с четырьмя детьми в Дубае: «Хочу жить одна»
12 мая 2025, 18:40

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Фото: Telegram @samoilovaariela)

Сегодня семья рэпера Джигана продолжила отдыхать в Дубае в усечённом составе. Оксана Самойлова оставила мужа с четырьмя детьми на курорте, а сама улетела в Россию.
Отметим, что в семье не произошло разлада, просто многодетной маме пришлось сорваться в Москву из-за работы.

Дочери и пятилетний сын долго упрашивали маму не бросать их, но та не могла изменить платы и поменять обратный билет. Лея и Майя даже просились вместе с родительницей в Москву, но получили отказ.

«Нет, я вас не возьму. Потому что я хочу одна жить, свободная и молодая», – в шутку заявила Самойлова.
Отъезд Оксаны, по её словам, непросто дался и Джигану. Однако в своих соцсетях рэпер отрицает приписанные ему страдания.

Но, к слову, надолго Самойлову не хватило. Уже в аэропорту она поняла, что скучает по родным.

«Это очень странное чувство. Я же всегда с детьми, 24/7. Я сейчас поняла, что мне не подходит жить без детей. Я люблю, когда кто-нибудь орёт, верещит, доканывает, что-то просит. Это реально норма моей жизни», – написала блогер в своих соцсетях.
К счастью, разлука будет недолгой, и уже через несколько дней Самойлова вновь воссоединится с семьёй.

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#семья
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«Не хотела никак отмечать»: супруга Павла Мамаева не стала праздновать 40-й день рождения в Европе
Жена Павла Мамаева Надежда заявила, что отмечает день рождения в Москве
12 мая 2025, 18:09

Надежда Санько и Павел Мамаев (Фото: Инстаграм* @mamaeva_nadihope)

Сегодня блогер Надежда Санько отмечает день рождения. Жена Павла Мамаева заявила, что все еще ощущает себя девочкой с горящими глазами и неиссякаемой энергией.
Победитель первого сезона шоу «Выжить в Дубае» в январе 2022 года заключил брак с Надеждой Санько. У пары двое общих детей — Тимофей и Павел. Сегодня возлюбленная спортсмена отмечает 40-летие. Санько показала подписчикам стильный образ в светлых тонах.

Блогер появилась в белом платье и длинной летней накидке-кардигане в тон. Жена Мамаева надела туфли-лодочки под цвет наряда и дополнила образ сумкой.

«Молодость, прости... Сегодня мне 40 лет, а я всё еще юная девочка с горящими глазами и неиссякаемой энергией!» — отметила жена Мамаева.

Надежда Санько (Фото: Инстаграм* @mamaeva_nadihope)


Павел не ведет соцсети, поэтому не смог сказать приятные слова супруге публично. Санько уточнила, что сегодня впервые за пять лет отмечает день рождения в Москве. Они с возлюбленным должны были отпраздновать в Европе, но планы поменялись.

«Мы дня через четыре улетаем в другое место. Вообще не хотела никак отмечать, но девочки хотят приехать поздравить», — рассказала именинница.

В настоящее время влюбленные находятся в загородном доме. Надежда призналась, что погода не хочет праздновать на природе и даже на веранде нельзя посидеть из-за холода и дождя.

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