Собчак нецензурно выразилась в адрес журналистов РБК, перепутавших фото её матери и умершей Нины Гребешковой

Нина Гребешкова и Людмила Нарусова (фото: РИА Новости: Руслан Кривобок/Павел Бедняков)
Журналисты РБК перепутали фотографию матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой и умершей заслуженной артистки России Нины Гребешковой. Журналистка оперативно отреагировала на ошибку издания.
Собчак опубликовала скриншот поста РБК о смерти Гребешковой, но с фотографией своей матери. Под снимком телезвезда оставила комментарий с нецензурной лексикой.
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«РБК, вы *** (сдурели – прим. ред.)?», – обратилась к журналистам Ксения в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».Спустя некоторое время фотография к посту была изменена. Руководитель объединённой редакции РБК Пётр Канаев принёс Ксении Собак и читалям своего издания публичные извинения в личном блоге.
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Анастасия Чинкова