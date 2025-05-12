Жене рэпера Feduk массово пишут слова поддержки: что случилось

Саша Новикова и Feduk (фото: Instagram* @howtosasha)
Подписчики заподозрили, что в жизни Саши Новиковой не всё так гладко, и начали писать ей в соцсетях слова поддержки. Такие выводы неравнодушные поклонники сделали из-за постоянного отсутствия улыбки на лице девушки в последнее время.
Сообщений было настолько много, что дабы пресечь поток вопросов, жена рэпера Feduk решила публично объясниться сразу перед всей аудиторией.
Новикова пояснила, что у неё всё хорошо. А грустные фото были сняты одним поздним вечером, когда она собирала чемоданы: мол, какие уж тут улыбки?
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Новикова пояснила, что у неё всё хорошо. А грустные фото были сняты одним поздним вечером, когда она собирала чемоданы: мол, какие уж тут улыбки?
«Столько неравнодушных к отсутствию улыбки людей! В 10 вечера, неделю назад собирала чемодан и фотографировала луки. Уже пожалела, что выложила», – написала в личном блоге супруга певца.Также девушка поделилась радостной новостью из жизни своей трёхлетней дочери. На днях Нина съела первое мороженое.
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*деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чинкова