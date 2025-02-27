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«Думала, что умру»: Беркову избила звезда «Новых пацанок» Кристина Захарова

Беркову победила в бою Кристина Захарова
Фото: istockphoto/FOTOKITA

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Актрису Елену Беркову одолела на ринге ее коллега по цеху, звезда сериала «Новые пацанки» Кристина Захарова. Несмотря на подготовку, силы оказались неравны. Подробности тренировок Беркова описала в личном блоге.
«За пять часов согнали 3,5 килограмма — на кило больше, чем надо. Хуже физических испытаний у меня еще не было. Сауна — адский котел, и так два часа. Я плакала, стонала, думала, что умру. Но все сделала до конца и ни капли воды до утра. Кстати, вес еще не вернулся», — написала Беркова.
Отмечено, что бой остановили, Беркова указала на неспортивное поведение Захаровой. Несмотря на состояние, Елена не считает себя проигравшей.

«Не буду томить. Ночка прошла так себе. Сотрясение у меня не первое, но надеюсь, что последнее. (…) Еще раз — я не проиграла, если непонятно», — добавила она.
Женщины увлекаются единоборствами и участвовали в турнире MFP 253 в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что звезда «Дома-2» Ирина Пинчук защитила мужа.

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Ирина Пинчук после скандала неожиданно защитила изменившего ей мужа
27 февраля 2025, 14:29

Ирина Пинчук (Фото: Instagram*/pinchuk_official)

30-летняя звезда «Дома-2» Ирина Пинчук попыталась выгородить Арая Чобаняна. Она призвала поклонников в своем Telegram-канале не устраивать травлю ее мужу, несмотря на его поведение.
Стоит отметить, что после заявления Ирины о разводе, на Арая Чобаняна обрушился массовый хейт. Недавно Пинчук встала на защиту своего супруга.

Девушка заявила, что против того, когда гнобят людей.

«Это делать нельзя. То, что происходит сейчас, то, что мы разводимся, — никто из вас не знает истинной причины, что произошло между нами за пару дней. Это мы между собой решили и приняли такое решение: о разводе. То, что вы там видели и сейчас додумываете, пытаетесь найти какую-то логику, у вас по факту сейчас есть догадки. Я хочу попросить отнестись с уважением к тому, что было между мной и Араем. К Араю. И ни в коем случае не заниматься тем, чем занимаются многие из вас: не гнобить», — высказалась она в аудиосообщении, которое вскоре удалила.

Напомним, что на днях аккаунт Чобаняна был взломан, после чего в открытый доступ попали его переписки с девушками

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Страдала от алкоголизма, лежала в психбольнице и разбила сердце Стоянову: как сейчас живет актриса Татьяна Догилева
27 февраля 2025, 14:20

Татьяна Догилева (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Татьяна Догилева — известная советская и российская актриса, Народная артистка России, чьи роли запомнились зрителям по фильмам «Блондинка за углом», «Покровские ворота», «Одиноким предоставляется общежитие». 27 февраля актрисе исполняется 68 лет. О трудностях, через которые ей пришлось пройти, о конфликте с Никитой Михалковым и о том, как актриса живет сегодня, расскажет «Радио 1».

Тяжелые годы: борьба с алкоголизмом и депрессией


В начале 2000-х годов Татьяна Догилева неожиданно пропала с экранов. Причиной стала череда трагедий в личной жизни. Актриса потеряла сразу несколько близких родственников: от рака скончался отец, затем ушли из жизни мать и брат. Чтобы справиться с утратами, Догилева начала выпивать.

«Я начинала пить на каких-то вечеринках, премьерах, а потом долго не могла остановиться. На съемки, правда, пьяная приходила всего два раза, но из-за этого съемки приходилось переносить. К тому времени все уже знали, что у Догилевой есть такая слабость. И новые роли предлагать перестали. А я все глубже погружалась в эту трясину. Самостоятельно выбраться из нее не могла», — вспоминала актриса в беседе с KP.RU.

Она не скрывала, что могла уйти в запой, а однажды даже добровольно легла в психиатрическую клинику. Там ей помогли справиться с зависимостью, но через два года случился рецидив.

Татьяна Догилева (фото: РИА Новости / Шахвердиев)

Развод и проблемы в семье


На фоне тяжелого периода Догилева развелась с мужем, сатириком Михаилом Мишиным, с которым прожила много лет. Дочь осталась с отцом, но бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения.

«Я пришла к выводу, что талант жены во мне очень не развит. Я безнадежна», — считает актриса.

Болезнь дочери Догилевой


Дочь актрисы, Екатерина, в подростковом возрасте столкнулась с анорексией. Желая похудеть с 67 до 54 килограммов, она довела себя до критических 40 кг. Осознав, что ситуация угрожает ее жизни, Екатерина сама попросила госпитализировать ее.

«Анорексия — это психическое заболевание. И здесь могут помочь только специалисты. Мы прожили два страшных года. И сделать я ничего не могла. А уж, поверьте, я перепробовала все», — поделилась актриса.

После выздоровления она полностью пересмотрела свои взгляды и отказалась от весов. Екатерина пробовала себя на театральной сцене в США, а позже вернулась в Россию.

Конфликт с Никитой Михалковым


В 2010 году Татьяна Догилева оказалась в центре громкого конфликта с режиссером Никитой Михалковым. Актриса активно протестовала против строительства гостиницы студией «ТриТэ» в Москве, участвовала в пикетах, что вызвало недовольство Михалкова.

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В ответ режиссер заявил, что Догилеву могут исключить из Союза кинематографистов за неуплату членских взносов. В результате актрисе не удалось победить в этом споре.

«Очень смешное началось потом: несколько людей из кино, которые мне прежде выказывали всякую любовь и восхищение, при встрече со мной на каких-то фестивалях делали вид, что не видят меня. А когда я спрашивала: "Почему ты не поздоровался?" — отвечали: "Я же плохо вижу". Я ведь была много лет назад в очень хороших отношениях с Никитой Михалковым. Разве я могла представить, что он затеет такую стройку?» — рассказала Догилева в интервью с KP.RU.

Роман с Юрием Стояновым


Во время учебы на первом курсе ГИТИСа Татьяна Догилева увлеклась своим однокурсником Юрием Стояновым. Между ними быстро завязался бурный, но недолгий роман.

Стоянов, будучи высоким и привлекательным, пользовался вниманием девушек, и его интерес к Догилевой стал для нее неожиданным.

Татьяна Догилева (фото: кадр из фильма «Блондинка за углом»)

Однако эти отношения негативно отразились на учебе Татьяны, что сильно обеспокоило ее мать. Переживания дошли до того, что женщина попала в больницу с сердечным приступом.

«Мы вместе играли этюды, вот и влюбились. В первом семестре мне поставили тройку, и я сказала Юрию, что мы расстаемся. Он ходил страдающий» — рассказала про отношения актриса.

Как изменилась Татьяна Догилева


С возрастом Догилева поправилась — это вызвало обсуждения среди поклонников. Однако сама актриса относится к этому с юмором и даже говорит, что теперь готова играть «комедийных старух».

«Я постарела, поправилась, изменилась. Перестала биться за молодость. Я просто такая, какая есть. Это не хорошо и не плохо. Более того, с большим уважением отношусь к актрисам, которые не сдаются возрасту, держат диеты, фейсы, которые активны и хотят много ролей», — сказала Догилева.

Актриса отметила, что очень уважает актрис, которые не сдаются возрасту и продолжают поддерживать себя в форме различными способами. Однако Татьяна выбирает для себя другой путь.

«Моя позиция другая. Я говорю: "Я пенсионерка. Смотрю много сериалов. Не склонна к общению, к компаниям, тусовкам. Я, может быть, даже дикая"», — отметила она.

Татьяна Догилева (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Чем занимается Татьяна Догилева сейчас


Хотя актриса не так часто появляется в кино, она продолжает творческую деятельность. В 2022 году она снялась в нескольких проектах, включая «Анна К», «Многоэтажка», «Синдром жизни».

А в 2023 году Догилева осуществила свою мечту — сыграла Бабу-ягу в фильме «Волшебный участок».

После развода актриса не стремится снова выходить замуж. Она признается, что наслаждается свободой и независимостью, а семейная жизнь для нее больше не в приоритете.

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Смена имени и множество женщин: что скрывает Гарик Харламов, его проекты и чем он занимается сейчас?
27 февраля 2025, 14:13

Игорь Харламов (Фото: ВКонтакте @kharlamovgarik)

28 февраля 1981 года в Москве родился один из самых ярких представителей российской комедийной сцены — Игорь Юрьевич Харламов, более известный под псевдонимом Гарик Харламов. В этом году ему исполнится 44 года.
Он успел завоевать сердца миллионов зрителей благодаря своему неповторимому стилю юмора и харизме. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Биография Гарика Харламова

Путь к успеху

Игорь Харламов, родившийся 28 февраля 1981 года в Москве, изначально получил имя Андрей. Однако после смерти дедушки родители решили назвать его в честь родственника.

В 14 лет Гарик переехал с отцом в Чикаго, где выучил английский язык и поступил в театральную школу «Харендт». Он работал в McDonald’s, а также продавал мобильные телефоны. В 1999 году вернулся в Россию после рождения сестер-двойняшек.

Игорь Харламов (Фото: Telegram-канал @garbul)

Окончил Государственный университет управления по специальности «Управление персоналом», хотя хотел поступить в театральный вуз. Параллельно с учебой играл в КВН и пел с двоюродным братом под гитару. В студенческие годы стал частью команды КВН «Шутки в сторону» и познакомился с Тимуром Батрутдиновым, с которым позже образовал дуэт «ХБ».

Телевизионная слава

Игорь Харламов начал свою карьеру в 2004 году, участвуя в телеигре «Угадай мелодию». В этом же году он стал ведущим на телеканале Муз-ТВ, где вел программы «Три обезьяны» и «Натуральный обмен», что дало начало его псевдониму Бульдог. Затем Харламов вел реалити-шоу «Офис» на ТНТ и вошел в актерскую труппу комедийного проекта «В субботу вечером» на СТС. В середине 2000-х он также появился в эпизодах популярных ситкомов и снялся в фильме «Подари мне счастье».

Личная жизнь и жены Гарика Харламова

Светлана Светикова

Игорь Харламов на протяжении более двух лет строил отношения с певицей Светланой Светиковой, участницей популярного проекта «Фабрика звезд 3». В тот момент, когда им было всего по 20 и 18 лет соответственно, их связь казалась многообещающей. Однако, как призналась Светикова, их помолвка не увенчалась успехом, причиной разрыва стали разногласия с ее родителями.

Юлия Лещенко

Спустя несколько лет, в сентябре 2010 года, Харламов вступил в брак с Юлией Лещенко, которая работала менеджером в московском ночном клубе. Именно там судьба свела их: команда КВН, в которой играл Игорь, выступила на одной из вечеринок клуба.

Кристина Асмус и дочь

В 2012 году Игорь Харламов встретился с актрисой Кристиной Асмус, которая на тот момент была известна благодаря сериалу «Интерны». В том же году юморист расстался с женой, а в следующем году их развод был официально оформлен. В 2013 году Харламов женился на Асмус, 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Крестными родителями девочки стали комик Тимур Батрутдинов и актриса Анна Андрусенко, известная по ролям в «Мажоре» и «Спроси Марту».

Харламов и Асмус объявили о разводе в июне 2020 года, а в октябре того же года их брак был официально расторгнут. Несмотря на это, экс-супруги продолжали жить вместе почти три года после развода, и только в апреле 2023 года Асмус сообщила о своем намерении покинуть дом на Рублевке. В апреле 2022 года её заметили в компании актёра Театра наций Романа Евдокимова, а в марте 2023 года они появились вместе на премьере сериала «Актрисы».

Игорь Харламов (Фото: ВКонтакте @kharlamovgarik)

Сейчас дочь артистов обучается в пятом классе частной школы «Президент». Экс-супруги делились, что девочка регулярно радует их своими достижениями, и они испытывают гордость за неё.

Екатерина Ковальчук

В 2021 году Харламов начал отношения с актрисой Катериной Ковальчук. На кинофестивале «Окно в Европу» Ковальчук призналась, что Харламов сделал ей предложение.

Игорь Харламов (Фото: ВКонтакте @kharlamovgarik)

7 августа 2024 года они поженились. Катерина взяла фамилию мужа, но в кино решила оставить свою прежнюю.

Екатерина Ковальчук: Как изменилась жизнь актрисы после 20 лет разлуки с сестрой и свадьбы с Гариком Харламовым?
Екатерина Ковальчук: Как изменилась жизнь актрисы после 20 лет разлуки с сестрой и свадьбы с Гариком Харламовым?

Лучшее в Comedy Club

Гарик Харламов стал известен благодаря своему участию в шоу Comedy Club, где его дуэт с Тимуром Батрутдиновым стал одним из самых запоминающихся. После ухода из Comedy Club он продолжал развивать свою карьеру, участвуя в различных проектах и шоу.

Харламов и Григорий Лепс

На шоу «ComedyVision 2025» Гарик Харламов и Григорий Лепс исполнили на бис кавер-версию песни Ефрема Амирамова «Молодая».

Кроме того, в эфир выходили выпуски с Мариной Федункив, Тимуром Батрутдиновым и Павлом Волей.

Другие проекты

В 2008 году Гарик Харламов создал сценический образ Эдуарда Бедросовича Сурового, исполняя юмористические песни под акустическую гитару, включая композицию «Хочу сибаса». Он получил премию «Прорыв года» на «Кинонаградaх МTV Россия» за роль в фильме «Самый лучший фильм» и также участвовал в музыкальном телепроекте «Две звезды» в дуэте с Настей Каменских, но не вышел в финал.

6 июня 2010 года на НТВ состоялась премьера комедийного проекта «Бульдог-шоу» с Гариком Харламовым, который недолго выходил в эфир из-за решения канала. В 2009 и 2011 годах вышли 2-я и 3-я части «Самого лучшего фильма», получившие низкие рейтинги на «Кинопоиске» (2,9 и 3,0). 3 декабря 2010 года Харламов вернулся в КВН после двухлетнего перерыва, участвуя в Открытом Кубке КВН СНГ. В этом же году он озвучил программу «Выжить вместе» на канале Discovery Russia вместе с Тимуром Батрутдиновым.

Гарик Харламов вернулся в Comedy Club в 2011 году, продолжая сотрудничество с Тимуром Батрутдиновым и Павлом Волей. В 2013 году на ТНТ стартовало комедийное шоу «ХБ», а в 2016 году он стал лауреатом премии ОК. В 2017 году его голосом заговорил «Яндекс.Навигатор». В 2018 году вышел интернет-проект «Ошуительное Хоу», а в 2019 году он снялся в клипе Глюкозы. В 2022 году Харламов участвовал в телепроекте «Аватар» на НТВ. В июле 2024 года он стал креативным продюсером Comedy Club.

Гарик Харламов сейчас

Гарик Харламов продолжает свою карьеру в Comedy Club. Его остроумие и талант к импровизации делают его любимцем публики. В настоящее время он находится в браке со своей супругой, и, несмотря на плотный график работы, Гарик старается уделять время семье.

Он активно участвует в создании новых проектов и шоу, продолжая радовать зрителей своим уникальным стилем юмора.

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Увольнение из L’Officiel, критика героев «Модного приговора», тайный развод: как сейчас живёт Эвелина Хромченко
27 февраля 2025, 14:10

Эвелина Хромченко (Фото: Телеграм, @EvelinaFashionSchool)

Имя Эвелины Хромченко без сомнения ассоциируется с модой: 12 лет она возглавляла русскую редакцию журнала L’Officiel, является бессменным обвинителем на передаче «Модный приговор».
Послужной список телеведущей и журналистки весьма внушителен, секрет успеха Эвелины, по её словам, — это упорство, трудолюбие и безусловная любовь к своей профессии.

О карьере, личной жизни, а также о том, как на данный момент складывается жизнь Хромченко, читайте в материале «Радио 1».


Острая на язык с детства


Эвелина Хромченко родилась 27 февраля 1971 года в Уфе. Её мама — преподаватель русского языка и литературы, а папа — инженер-экономист.

В три года Эвелина научилась читать, изучая вместе с дедушкой газету «Известия», а в пять — писать. Она унаследовала не только способность к языкам и остро выражать мысли, но и стильно одеваться. Мама Хромченко подавала дочери пример — умело сочетала цвета в одежде и дополняла наряды аксессуарами.
«Самая главная воспитательная удача моей семьи на мой счёт — это то, что старшим как-то не впрямую <…˃ удалось в раннем детстве убедить меня в том, что я самая лучшая на свете. Самая умная, красивая, развитая, талантливая», — рассказывала Хромченко.

Эвелина Хромченко в детстве (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)

В возрасте 9-10 лет маленькая Эвелина вместе с родителями переехала в Москву. Её взяли в школу, где некоторые предметы преподавались на английском языке. Здесь же Хромченко впервые столкнулась с тем, что учителя оценивали детей не по знаниям, а по внешнему виду.
«Детей, у которых были «фирменные» тряпочки, учителя хвалили, превозносили и даже смотрели на них по-другому — с неким раболепным восхищением. Но даже в такой ситуации мне не приходило в голову нажать на родных и потребовать дорогие джинсы. Я точно знала — при ближайшей возможности мне купят всё, что нужно, а если не покупают, значит, не стоит ставить взрослых в неловкое положение просьбами, которые им трудно выполнить», — цитирует слова телеведущей телеканал «78».
После школы Эвелина поступила в МГУ, на факультет журналистики, который окончила в 1993 году с красным дипломом.


Стремительный взлёт



Во время учёбы в университете в 1991 году Эвелина Хромченко начала работать корреспондентом на радиостанции «Юность», затем её взяли в штат Всесоюзного комитета по телевидению и радиовещанию (главная редакция радиовещания для детей и юношества, радиостанция «Смена»). Она сразу стала продвигаться вверх по карьерной лестнице, и уже через три года заняла должность обозревателя и создала свои проекты, один из них — радиопрограмма для девочек-подростков «Спящая красавица» была посвящена вопросам моды и красоты.

Эвелина Хромченко (Фото: Instagram*, evelinakhromtchenko)

Кроме этого, будущий эксперт моды сотрудничала с программой «Взгляд» и с телекомпанией «ВИD».

С января 1992 по декабрь 1997 года являлась постоянным обозревателем моды на радиостанции «Европа Плюс». В 1994 году создала и реализовала концепцию журнала для девочек-подростков «Маруся».


У истоков российской фешен-индустрии


«Новый буйный виток развития она [модная жизнь в России] получила именно в 1990-е годы. Я очень рада, что в результате многолетней деятельности — и моей, и моих коллег — я могу выходить из дома, тотально одетой в вещи, созданные российскими дизайнерами», — однажды Хромченко дала оценку российской модной индустрии.
В 1995 году Эвелина вместе с бывшем мужем Александром Шумским основывает PR-агентство «Департамент моды Эвелины Хромченко», которое позднее было переименовано в «Артефакт». Они занимались организацией Недели высокой моды в Москве, проведением рекламных кампаний для брендов, организовывали брифинги для значимых представителей мира моды .

Эвелина Хромченко (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)

Вместе с тем Хромченко внештатно работала модным обозревателем во многих глянцевых журналах, среди которых Cosmopolitan, Elle, писала для журнала «Огонёк», газет «Известия», «Сегодня», «Комсомольская правда».


Работа в L’Officiel и скандальное увольнение



В 1998 году Хромченко возглавила русскую версию журнала L’Officiel, став главным редактором и креативным директором издания. Ради эксклюзивов самостоятельно летала на модные показы ведущих домов моды в Париж, Милан и Лондон, встречалась с дизайнерами и иконами стиля, а также брала интервью у известных моделей.
«Я пришла в международный модный глянец как антикризисный менеджер, модный пиарщик и известный в стране журналист с фешен-специализацией», — рассказывала Эвелина в одном из интервью.
Эвелина Хромченко (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)

В 2010 году Хромченко со скандалом увольняют из журнала, официальная причина — Эвелина была увлечена построением личной карьеры в ущерб изданию.
«Пожалуй, больше всего я жалею о том, что мне так и не удалось поработать с нормальными, я уж не говорю о больших, «глянцевыми» бюджетами. Если уж моей команде фактически на коленках удалось сделать проект, который вы назвали влиятельным, то представляете, что бы было, если бы нам посчастливилось поработать в условиях, приближенных к тем, что показывали в фильме «Дьявол носит Prada» ?..» — комментировала увольнение Хромченко.
Однако, уже в сентябре стало известно о том, что права на издание выкупила группа «АСТ». Руководители компании не только вернули Хромченко, но и назначили её на пост международного директора.


Заслуженное признание



В 2009 году Эвелина Хромченко выпустила книгу Russian style на английском и французском языках. Презентация издания состоялась в Париже, в самый разгар Недели моды Haute couture. Работа получила восторженные отзывы. В 2013-м стало известно о том, что британский сайт включил Эвелину Хромченко в рейтинг Business of Fashion 500, в котором представлены наиболее влиятельные персоны модной индустрии.

Эвелина Хромченко (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)


«Модный приговор»



В 2007 году на Первом канале вышел проект «Модный приговор». Эвелине Хромченко досталась роль обвинителя, а кроме этого, она комментировала образы всех участников шоу. В 2008-м, а позже в 2015 году программа выиграла премию ТЭФИ в номинации «Развлекательная программа: образ жизни». В 2008 году Первый канал признал Эвелину Хромченко, Вячеслава Зайцева и Арину Шарапову лучшими ведущими ток-шоу.

Впрочем, не все поклонники передачи были довольны образами главных героев после преображения.
«Моя задача в том, чтобы чётко объяснить, как верно воспринимать тот или иной образ, что в нём хорошо, а что плохо. Моя оценка не касается самого человека, его особенностей фигуры, внешности или возраста, она касается только платья», — оппонирует недовольным зрителям Хромченко.

Эвелина Хромченко (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)

Кроме того, в соцсетях часто можно встретить комментаторов, которые как хвалят, так и ругают образ модного эксперта и её работу:
«Хромченко — претенциозное глупое, сутулое позорище, с вечно подкатанными рукавами и одеждой рубашечного кроя. Про массивные чёрные очки на маленьком птичьем лице вообще молчу».
«Хромченко очень мудрая, умная женщина, добрая, она просто уникум. Склоняю голову перед её интеллектом. У неё есть свой стиль, но многим это никак не понять».
В октябре 2023 года генеральный директор Константин Эрнст объявил о том, что «Модный приговор» вернётся на Первый канал, но из старого состава зрители увидят только Эвелину Хромченко. Так оно и вышло. Новые выпуски программы вышли в январе 2024 года.


«Мне повезло: всё вредное я просто не люблю»



Идеально сидящий костюм, очки в яркой оправе, безупречно уложенное каре — те элементы, которые всегда присутствуют в образах Эвелины Хромченко.

В соцсетях Эвелине часто задают вопрос: как ей удаётся держать форму и оставаться такой привлекательной? По словам Хромченко, в её рационе минимум жирного, консервов, нет высококалорийных продуктов, переработанного мяса, тортов с кремом и жирных пирожных. Она не любит наваристые супы, жирные мясные блюда, колбасы, майонез, сливочные соусы. Эвелина не пьёт молоко, не употребляет кисломолочные продукты.
«Я практически не ем сахар, крайне редко пью крепкий алкоголь, предпочитаю вино и шампанское. Никогда не пью пиво и любую газировку — только воду с газом в редких случаях. Мне повезло: всё вредное я просто не люблю. Единственное, в чём себя ограничиваю, это в хлебе», — так ответила телеведущая своим подписчикам в соцсетях.

Эвелина Хромченко (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)

Также Хромченко старается ходить пешком, не пользуется лифтом, делает массаж. По словам телеведущей, пластических операций на лице она не делала, лишь пользуется услугами косметологов.

Модный эксперт убеждена, что главное — не цена одежды, а качество и её уместность. О том, как правильно составлять гардероб, Хромченко рассказывает на своём сайте и в соцсетях.
«Все россиянки по природе своей отличницы и матери Терезы. Главное — направить эту энергию в созидательное для самой женщины русло, ведь основное чувство вины наша соотечественница чаще всего испытывает, когда решается что-то сделать для себя лично: потратить на новое платье или прическу часть семейного бюджета, <…> купить не в дом, а себе лично…» — как-то сказала Хромченко.


Личная жизнь



Эксперт моды никогда не выставляла личные отношения на всеобщее обозрение. Известно, что в браке с Александром Шумским у Хромченко родился сын Артемий.
В 2011 году супруги развелись, своё расставание они скрывали, об этом стало известно только в 2014 году.

Эвелина Хромченко c сыном Артемием (Фото: ВКонтакте, @evelinakhromtchenko)

Другим избранником Эвелины Хромченко стал художник Дмитрий Семаков. Они познакомились на одной из выставок в Нью-Йорке. Последнее совместное фото телеведущая опубликовала в 2022 году в Instagram*. На данный момент нет подтверждённой информации о том, вместе ли Эвелина и Дмитрий или они расстались.

Эвелина Хромченко и Дмитрий Семаков (Фото: Instagram*, evelinakhromtchenko)


Эвелина Хромченко сейчас



Сейчас Эвелина Хромченко живёт в Москве и продолжает сниматься в программе «Модный приговор». Вместе с этим работает фешен-консультантом и возглавляет «Школу моды Эвелины Хромченко».

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«Мне не нужна певица»: Прохор Шаляпин отказался вступать в отношения со звездой шоу-бизнеса
Прохор Шаляпин заявил, что не хочет отношений с моделями и певицами
27 февраля 2025, 14:08

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин посетил празднование дня рождения телеведущей и блогера Карины Мурашкиной и пожелал ей женского счастья. В беседе с журналистами он выразил мнение, что не стоит искать партнера среди людей из шоу-бизнеса и киноиндустрии, приводит его слова VOICE.
«Я не верю в эти актерские пары. Среди двоих дураков всегда найдется один умнее. Жить с актером или актрисой — это настоящий ад», — заявил финалист «Фабрики звезд-6».

Он также добавил, что не заинтересован в отношениях с певицами или моделями. Артист по-прежнему предпочитает общаться с женщинами, значительно старше себя. В данный момент он дружит с 96-летней Лилечкой.

«Все восхищаются тем, что в 96 лет женщина может оставаться настоящей женщиной. Вы бы видели ее глаза! Я недавно установил ей новую раковину, и горжусь этим. Оплатил все расходы, и результат принес ей столько радости», — рассказал шоумен.

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