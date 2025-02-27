«Думала, что умру»: Беркову избила звезда «Новых пацанок» Кристина Захарова

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Актрису Елену Беркову одолела на ринге ее коллега по цеху, звезда сериала «Новые пацанки» Кристина Захарова. Несмотря на подготовку, силы оказались неравны. Подробности тренировок Беркова описала в личном блоге.
«За пять часов согнали 3,5 килограмма — на кило больше, чем надо. Хуже физических испытаний у меня еще не было. Сауна — адский котел, и так два часа. Я плакала, стонала, думала, что умру. Но все сделала до конца и ни капли воды до утра. Кстати, вес еще не вернулся», — написала Беркова.Отмечено, что бой остановили, Беркова указала на неспортивное поведение Захаровой. Несмотря на состояние, Елена не считает себя проигравшей.
«Не буду томить. Ночка прошла так себе. Сотрясение у меня не первое, но надеюсь, что последнее. (…) Еще раз — я не проиграла, если непонятно», — добавила она.Женщины увлекаются единоборствами и участвовали в турнире MFP 253 в Белоруссии.
Ранее сообщалось, что звезда «Дома-2» Ирина Пинчук защитила мужа.
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