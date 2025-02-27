«Думала, что умру»: Беркову избила звезда «Новых пацанок» Кристина Захарова

Татьяна Догилева — известная советская и российская актриса, Народная артистка России, чьи роли запомнились зрителям по фильмам «Блондинка за углом», «Покровские ворота», «Одиноким предоставляется общежитие». 27 февраля актрисе исполняется 68 лет. О трудностях, через которые ей пришлось пройти, о конфликте с Никитой Михалковым и о том, как актриса живет сегодня, расскажет «Радио 1».