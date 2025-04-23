«Правильно ли я все делаю?»: Алсу поделилась, что ситуация, когда становишься чужой, ей знакома

Алсу (Фото: Инстаграм* @alsou_a)
Исполнительница Алсу стала гостьей шоу «Мурзилки Live» и представила свой новую песню «Чужая» в эфире «Авторадио». Она заявила, что тематика песни ей близка.
«Ситуация, когда становишься чужой, мне весьма знакома. Но главное — найти себя, себя родненькую, и вернуть. Вернуться в родную гавань», — обратила внимание певица.
Алсу полагает, что женщины более эмоциональны и чаще отдают себя любви полностью.
«Поэтому важно в какой-то момент задуматься: а правильно ли я все делаю?», — отметила артистка.
Звезда считает, что важно вовремя вырваться из того, что доставляет боль. Алсу подчеркнула, что получила большой отклик от женщин. Певица уже выпустила клип на песню «Чужая», куда пригласила актера Константина Крюкова.
«Костя просто гениально сыграл свою роль. Он очень помог мне, потому что все-таки он профессиональный актер», — рассказала Алсу.
Знаменитость уточнила, что много трудится и впереди у нее грандиозные планы.
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