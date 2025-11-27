Сергей Шнуров обзавёлся роскошной квартирой в Москве почти за полмиллиарда
У лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова появилась новая квартира в Москве площадью 216,2 кв.м, оценочная стоимость которой составляет около 470 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
В 2021 году музыкант продал свои апартаменты в Петербурге за 50 и 55 млн рублей, обеспечив себе статус москвича.
Помимо московской недвижимости, у Шнурова остаётся квартира в северной столице площадью 123,3 кв.м, где он зарегистрирован вместе со своим ИП.
Заработать на столь внушительные апартаменты музыкант сумел не только за счёт концертной деятельности. До 2023 года Шнуров владел долей в компании по производству промышленной конопли, которая в 2024 году принесла прибыль в размере 465,2 млн рублей.
Читайте также: