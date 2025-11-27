«Никогда не успокоится»: Надежда Стрелец поругалась с Ксенией Собчак
Ксения Собчак и Надежда Стрелец обменялись критикой из-за рекламных интеграций
Ксения Собчак объявила о поиске креативного менеджера для отдела рекламы в своём канале. К вакансии она прикрепила подборку видео с канала Надежды Стрелец.
В этих роликах Стрелец несколько раз начинает рекламные интеграции с фразы «Я скорее консерватор».
«Важное ТЗ: реклама не должна выглядеть так», — подписала публикацию Ксения.Надежда Стрелец быстро отреагировала на этот пост. Она опубликовала смонтированный ролик с видео Ксении Собчак. В этих кадрах журналистка несколько раз повторяет слово «классный», характеризуя различную одежду.
«Этот человек никогда не успокоится. Ксения Анатольевна не перестаёт уделять мне внимание. Пользуясь случаем, передам привет ей и её креативной команде», — написала Стрелец.Ранее Ксения Собчак публично извинилась перед Никитой Михалковым за историю с «голой вечеринкой».