«Никогда не успокоится»: Надежда Стрелец поругалась с Ксенией Собчак

27 ноября 2025, 21:04

Ксения Собчак и Надежда Стрелец обменялись критикой из-за рекламных интеграций

Ксения Собчак (Фото: Telegram @ksbchk)

Ксения Собчак объявила о поиске креативного менеджера для отдела рекламы в своём канале. К вакансии она прикрепила подборку видео с канала Надежды Стрелец.





В этих роликах Стрелец несколько раз начинает рекламные интеграции с фразы «Я скорее консерватор».

«Важное ТЗ: реклама не должна выглядеть так», — подписала публикацию Ксения.

«Этот человек никогда не успокоится. Ксения Анатольевна не перестаёт уделять мне внимание. Пользуясь случаем, передам привет ей и её креативной команде», — написала Стрелец.

