Стало известно, почему жена Дмитрия Дюжева нечасто появляется на светских мероприятиях с ним

27 ноября 2025, 20:28

Супруга Дмитрия Дюжева объяснила редкие совместные выходы в свет

Дмитрий Дюжев (Фото: Instagram* / @dyuzhev_d)

Дмитрий Дюжев и его супруга Татьяна Зайцева почти не появляются на публике вместе. Об этом сообщает Super.





Исключение произошло недавно на евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в мастерской Михалкова «12».



Татьяна пояснила, что в молодости светская жизнь была частью её распорядка, но приоритеты изменились. Основная работа — педагог-психолог, которой она посвящает уже 11 лет, а также забота о семье занимают большую часть времени.





«Когда мы были совсем юными, это входило в часть нашей жизни. Наверное, меня можно было встретить часто на подобных мероприятиях. Сейчас есть основная работа. У нас двое детей, которые требуют большого внимания», — отметила она.