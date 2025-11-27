Стало известно, почему жена Дмитрия Дюжева нечасто появляется на светских мероприятиях с ним
Супруга Дмитрия Дюжева объяснила редкие совместные выходы в свет
Дмитрий Дюжев и его супруга Татьяна Зайцева почти не появляются на публике вместе. Об этом сообщает Super.
Исключение произошло недавно на евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» в мастерской Михалкова «12».
Татьяна пояснила, что в молодости светская жизнь была частью её распорядка, но приоритеты изменились. Основная работа — педагог-психолог, которой она посвящает уже 11 лет, а также забота о семье занимают большую часть времени.
«Когда мы были совсем юными, это входило в часть нашей жизни. Наверное, меня можно было встретить часто на подобных мероприятиях. Сейчас есть основная работа. У нас двое детей, которые требуют большого внимания», — отметила она.Дюжев и Зайцева женаты с 2008 года. Пара воспитывает двух сыновей — 15-летнего Ивана и 9-летнего Дмитрия, и их брак считается одним из самых крепких в актёрской среде.