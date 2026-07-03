«Думают вернуться»: Иноагента Галкина* хотят признать экстремистом в России

03 июля 2026, 14:30

Глава ФПБК Бородин: Галкина* нужно признать экстремистом и запретить въезд в РФ

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, выступил с инициативой о внесении шоумена Максима Галкина*, признанного в РФ иностранным агентом, в список террористов и экстремистов. Об этом стало известно 3 июля.





Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на Бородина, существующие правовые нормы не позволяют ограничить артисту въезд в Россию, поскольку его текущий статус не предусматривает таких мер. Общественный деятель подчеркнул, что для запрета на пересечение границы необходимо включение Галкина* в соответствующий перечень.





«Шоумен — всего лишь иноагент, хотя к нему много вопросов. Нужно внести его в список экстремистов и террористов и возбудить в отношении него дело за оправдание терроризма. Я так понимаю, что в будущем они думают вернуться в РФ», — сказал спикер.