«Думают вернуться»: Иноагента Галкина* хотят признать экстремистом в России
Глава ФПБК Бородин: Галкина* нужно признать экстремистом и запретить въезд в РФ
Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, выступил с инициативой о внесении шоумена Максима Галкина*, признанного в РФ иностранным агентом, в список террористов и экстремистов. Об этом стало известно 3 июля.
Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на Бородина, существующие правовые нормы не позволяют ограничить артисту въезд в Россию, поскольку его текущий статус не предусматривает таких мер. Общественный деятель подчеркнул, что для запрета на пересечение границы необходимо включение Галкина* в соответствующий перечень.
«Шоумен — всего лишь иноагент, хотя к нему много вопросов. Нужно внести его в список экстремистов и террористов и возбудить в отношении него дело за оправдание терроризма. Я так понимаю, что в будущем они думают вернуться в РФ», — сказал спикер.
Бородин также заявил, что знаменитость и его супруга Алла Пугачева предпринимают шаги для снятия с ведущего статуса иноагента. Напомним, что Максим Галкин* покинул Россию вскоре после начала событий февраля 2022 года и неоднократно высказывал критическую позицию в отношении боевых действий на Украине.
В сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило его в реестр иностранных агентов. В настоящее время юморист проживает за рубежом и продолжает активную гастрольную деятельность, выступая с сольными программами на русском языке по всему миру.