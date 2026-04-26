Максим Галкин* выступил ведущим на свадьбе украинского бизнесмена в Каннах
В Каннах комик Максим Галкин* выступил ведущим на роскошной свадьбе украинского бизнесмена Ники Ломиа и его невесты Ники. Мероприятие состоялось в поместье 1919 года постройки с видом на Средиземное море. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Среди гостей присутствовали приглашённые из России, Грузии, Украины и других стран. Ведущий Галкин* на торжестве исполнил несколько песен. Гости общались исключительно на русском языке.
На свадьбе организовали угощения: карпаччо из осьминога, стейк «Шатобриан» со спаржей, артишоки, тарт с малиной. Из напитков подавали коктейли на водке и джине, дорогое шампанское, вина и крепкий алкоголь.
Хедлайнерами вечера стали Валерий Меладзе и Рики Мартин. Меладзе исполнил «Самбу белого мотылька», а вместе с молодожёнами — «Салют, Вера!». Позже он спел дуэтом и с Галкиным*. Гонорар супруга Пугачёвой составил около 10,5 миллиона рублей, а Меладзе — более 13 миллионов.
