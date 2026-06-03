Максим Галкин* попался на финансировании ВСУ
Максим Галкин* попался на финансировании ВСУ: юморист пришёл на концерт Верки Сердючки на Кипре, которая гастролирует, собирая деньги для украинской армии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Андрей Данилко, известный как комик-пародист, выступил в Лимассоле, где завершил своё весеннее турне по Европе. Теперь он вернётся к зарубежным концертам только в октябре. Билеты на кипрский концерт стоили от 85 евро (7230 рублей) до 100 евро (8500 рублей), но не были полностью раскуплены. Тем не менее, в исторической винодельне собралось немало зрителей, пришедших с флагами Украины.
На мероприятии присутствовал и известный пародист, который расположился за отдельным столиком в VIP-зоне. Он не проявлял интереса ко всем песням Сердючки: например, во время исполнения «Дольче Габбана» Галкин* был занят телефоном и не смотрел на сцену. Завершая выступление, Сердючка сняла звезду со своей головы, загадала желание и в конце добавила нацистский лозунг «Слава Украине», при этом обращаясь к зрителям на русском языке.
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