03 июня 2026, 14:46

SHOT: Галкин* посетил концерт Верки Сердючки, которая собирает деньги для ВСУ

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)

Максим Галкин* попался на финансировании ВСУ: юморист пришёл на концерт Верки Сердючки на Кипре, которая гастролирует, собирая деньги для украинской армии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.