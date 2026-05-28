«Я тебя тоже вставлю»: Иноагент Максим Галкин* пригрозил SHAMAN после его нового клипа

28 мая 2026, 17:20

Иноагент Галкин* расстроился из-за нового клипа SHAMAN про Россию

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Супруг Аллы Пугачевой, иноагент Максим Галкин* отреагировал на свежую работу певца Ярослава Дронова (SHAMAN). В своем посте в соцсетях он признался, что его огорчил выбор материала.





SHAMAN выпустил клип, в котором с помощью искусственного интеллекта «заставил петь» признанных иноагентами уехавших из России знаменитостей: Юрия Дудя*, Земфиру*, Noize MC*, Моргенштерна*, Олега Тинькова*, Михаила Ходорковского*, Илью Варламова*, Илью Прусикина* и других. В ролике Дронов говорит, что Россия — это мама, которую нельзя предавать, а затем ИИ-образы эмигрантов хором исполняют патриотический припев.





«Я расстроен, что он взял мою старую фотку, в нынешнем прайме я бы подпевал эффектнее. Эх ты, Дроня, я тебя тоже куда-нибудь вставлю», — написал Галкин*.