«Я тебя тоже вставлю»: Иноагент Максим Галкин* пригрозил SHAMAN после его нового клипа
Супруг Аллы Пугачевой, иноагент Максим Галкин* отреагировал на свежую работу певца Ярослава Дронова (SHAMAN). В своем посте в соцсетях он признался, что его огорчил выбор материала.
SHAMAN выпустил клип, в котором с помощью искусственного интеллекта «заставил петь» признанных иноагентами уехавших из России знаменитостей: Юрия Дудя*, Земфиру*, Noize MC*, Моргенштерна*, Олега Тинькова*, Михаила Ходорковского*, Илью Варламова*, Илью Прусикина* и других. В ролике Дронов говорит, что Россия — это мама, которую нельзя предавать, а затем ИИ-образы эмигрантов хором исполняют патриотический припев.
«Я расстроен, что он взял мою старую фотку, в нынешнем прайме я бы подпевал эффектнее. Эх ты, Дроня, я тебя тоже куда-нибудь вставлю», — написал Галкин*.В финале на голове исполнителя хита «Встанем» появляется красная точка лазерного прицела. Сам он анонсировал выход видео фразой: «Они не хотели, чтобы он вышел».