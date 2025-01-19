Дунаевский поставил рекорд к юбилею

Максим Дунаевский (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Композитор Максим Дунаевский свой 80-й день рождения, который прошел 15 января, встретил с супругой на Мальдивах — подальше от юбилейной суеты и непогоды. Об этом пишет 7Дней.ru.
Уточняется, что Дунаевский является рекордсменом — спектакли на его музыку идут одновременно более чем в ста российских театрах. 4 февраля в Московском театре оперетты состоится вечер-концерт «Дунаевские. Двойной портрет», посвященный сразу нескольким датам: 80-летию Максима Исааковича и 125-летию его отца — легендарного Исаака Дунаевского.
Сегодня композитор по-прежнему остается в хорошей физической и творческой форме.
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