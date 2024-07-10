«Они лишат меня родительских прав»: Муцениеце шутит с дочерью на фоне судов с Прилучным

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло почти четыре года, однако они до сих пор не могут наладить отношения и жить спокойно. В одном из своих видео Муцениеце пошутила со своей дочерью Мией по поводу лишения родительских прав, об этом пишет Starhit.
Сначала бывшие супруги судились по вопросу выплаты алиментов, теперь же Прилучный хочет определить место жительство детей согласно законодательству. Заседание по этому поводу назначено на конец августа этого года.
Уточняется, что в одном из своих роликов «Честные будни» актриса показала, как жарит с детьми бананы. Она предупредила дочь Мию быть осторожнее, чтобы не навредить себе.
Мия успокоила маму, подчеркнув, что все будет хорошо.
Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» сообщила, что вмешивать детей в решение взрослых судеб — неверная стратегия, потому что ребенок не может нести ответственность за взрослое счастье.
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Уточняется, что в одном из своих роликов «Честные будни» актриса показала, как жарит с детьми бананы. Она предупредила дочь Мию быть осторожнее, чтобы не навредить себе.
«А то некоторые сразу будут пытаться лишить меня родительских прав. Аккуратно давай!», — сказала Муцениеце.
Мия успокоила маму, подчеркнув, что все будет хорошо.
Ранее клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» сообщила, что вмешивать детей в решение взрослых судеб — неверная стратегия, потому что ребенок не может нести ответственность за взрослое счастье.
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Екатерина Коршунова