«Дурацкие слухи»: беременная визажистка Михаила Галустяна обратилась к подписчикам с неожиданной просьбой

Милена (фото: Instagram* @mokomillo)
Визажистка Михаила Галустяна продолжает интриговать пользователей соцсетей.
Накануне девушка выставила фотографии с капельницей и селфи из машины скорой помощи, при этом не объяснив, что с ней произошло. А затем опубликовала пост, в котором попросила отписаться от неё всех тех, кто пришёл к ней в блог после сплетен о её романе с Михаилом Галустяном, неожиданно объявившем о разводе.
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*запрещён в РФ
«Убедительная просьба, отпишитесь пожалуйста от меня все те, кто подписался из-за дурацких слухов, ничего интересного на моей странице вы для себя не увидите. Благодарю», – написала Милена в личном блоге.При этом девушка не стала делать опровергающих заявлений. Напомним, что ей приписывают роман с Галустяном. К тому же, незамужняя девушка сейчас беременна, поэтому неожиданное заявление артиста о разводе может стать первым шагом перед рассказом о новых отношениях.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова