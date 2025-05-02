«Изо всех щелей начали орать»: Милена прокомментировала слухи о беременности от Галустяна

Михаил Галустян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Недавно юморист Михаил Галустян объявил о расставании с супругой после практически 20 лет брака. Это в свою очередь вызвало слухи, что у него якобы роман с некой визажисткой Миленой, которая в положении. Девушка сотрудничала с участником проекта «Наша Раша» во время съемок шоу «Новые звезды в Африке».
«Объясните мне, что происходит? Почему изо всех щелей начали орать, что я беременна от Галустяна?» — цитирует ее «Стархит».В беседе с журналистами Милена подчеркнула, что «не имеет отношения к данной истории». Кроме того, она считает, что «если ты не афишируешь свою личную жизнь, ее придумают за тебя».
Михаил и Виктория Галустян прожили в браке практически 18 лет. Пару в отечественном шоубизе считали одной из самых крепких.
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