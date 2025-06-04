«Дурное предзнаменование»: Ксении Бородиной предрекли скорый развод

04 июня 2025, 17:33

Поклонники указали Бородиной на скорый развод с Николаем Сердюковым

Ксения Бородина (Фото: Telegram @borodylia0803)

3 июня Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова, с которым встречалась около года. Церемония бракосочетания прошла в одном из загсов столицы. Счастливая Ксения выглядела великолепно в белоснежном платье, однако одна деталь её образа привлекла внимание поклонников и вызвала у них удивление.





Жених Николай был одет в классический тёмный костюм, а Ксения для церемонии выбрала стильный белый брючный костюм с корсетным топом и шляпкой с вуалью, дополнив свой образ букетом из белых цветов.



Тем не менее, при более внимательном взгляде на свадебный букет поклонники пришли в ужас — в руках телеведущей были белоснежные каллы.





«Развод – не самое страшное, каллы же кладбищенскими цветами называют», — пишут фанаты.

«Очень смелое решение для букета, с учетом двух разводов за плечами», — обсуждают поклонники в сети.