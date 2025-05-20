«Меня обманули»: что разочаровало актрису Анну Ковальчук

Анна Ковальчук (Фото: РИА Новости/Сергей Компанийченко)
Анна Ковальчук, Нонна Гришаева, Дмитрий Харатьян и Лера Кудрявцева стали участниками непредсказуемого шоу «Поймай меня, если сможешь» на телекале «Россия». Ковальчук призналась, что проект оказался сложным испытанием – звездной команде не удавалось вычислять лжепевцов.
«Меня обманули! Мне казалось, что я чувствую людей… Вообще это наша профессия актерская — прочувствовать персонажа, погрузиться в него, и я так много занимаюсь этим», – поделилась разочарованием актриса.Также она отметила, что в звездной команде не было единого мнения — каждый высказывал свою точку зрения.
В свою очередь, Кудрявцева отметила высокий уровень подготовки участников, подчеркнув, что даже им, профессионалам, было сложно не ошибиться. А Харатьян признался, что полюбил шоу как зритель и участник, сравнив его с увлекательным детективом.
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