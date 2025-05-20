Группа «Ленинград» подпишет документ о соблюдении законов на концертах в Новосибирске

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров (Фото: Instagram*, @leningtad_shnurov)
Участники группы «Ленинград» — концерт коллектива в Новосибирске призывали отменить активисты — подпишут гарантийное письмо о соблюдении законодательства РФ перед выступлением.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона, также на концерте «Ленинграда» будут установлены возрастные ограничения 18+, в зоне контроля билетов организована проверка оригиналов паспортов.
Группа «Ленинград» выступил в Новосибирске с шоу «Шнуров с вами!» 29, 30 и 31 мая 2025 года. Активисты Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей требовали отменить концерты коллектива, для этого они обратились к губернатору области, мэру Новосибирска, директору концертной площадки «Арена», а также руководителям министерств культуры, физкультуры и спорта. По мнению общественников, в песнях группы «Ленинград» много ненормативной лексики, в творчестве коллектива прослеживается пропаганда употребления алкоголя и курения.
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*запрещён в РФ.
Группа «Ленинград» выступил в Новосибирске с шоу «Шнуров с вами!» 29, 30 и 31 мая 2025 года. Активисты Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей требовали отменить концерты коллектива, для этого они обратились к губернатору области, мэру Новосибирска, директору концертной площадки «Арена», а также руководителям министерств культуры, физкультуры и спорта. По мнению общественников, в песнях группы «Ленинград» много ненормативной лексики, в творчестве коллектива прослеживается пропаганда употребления алкоголя и курения.
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*запрещён в РФ.
Анастасия Чубина